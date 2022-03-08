Rus petrolüne sürpriz alternatif: İlk görüşmeler olumlu

Rus petrolüne alternatif arayan ABD, 2019'da yaptırım uygulamaya başladığı Venezuela petrolü için Caracas yönetimi ile yeniden görüşmelere başladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik başlattığı yaptırımların son halkası olması beklenen petrol için ABD başka alternatifler aramaya başladı. Washington yönetimi, 3 yıl önce diplomatik ilişkileri sonlandırdığı Venezuela ile petrol yaptırımlarını hafifletmek için görüşme gerçekleştirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, Washington’ın Rusya’dan enerji ithalatını yasaklamayı düşünmesinin ardından Caracas hükümeti gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiğini duyurdu.

3 YIL SONRA İLK TOPLANTI

Tarafların, diplomatik ilişkileri kopardıkları 2019’dan bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen ilk üst düzey toplantı Caracas’taki cumhurbaşkanlığı sarayında yaklaşık iki saat sürdü. Maduro, Venezuelalı yetkililerle ABD hükümet yetkililerinin yaptığı görüşmeleri ‘saygılı ve samimi’ olarak nitelendirdi.

Dün televizyonda yayınlanan bir konuşmada Maduro, “İleriye dönük bir gündem üzerinde çalışmaya karar verdik. Koordinasyon ve olumlu bir gündem yaratmak için baskı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ALTERNATİF ARIYORLAR

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki de Caracas toplantısına ilişkin tarafların “enerji güvenliği de dahil olmak üzere bir dizi konuyu” tartıştıklarını söyledi. Psaki, “Yapmaya çalıştığımız şey, piyasadaki arzı kontrol ettiğimizden emin olmak için enerji üreticileri ve petrol rezervlerine sahip olanlarla ilişki kurmak” dedi. Psaki, “Dünyadaki her türlü ülkeyle ilişki kurmamız gerekiyor” diye ekledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bunun sonucunda Moskova’ya yönelik uygulanan ABD ve AB yaptırımları, batılı ülkeleri enerji kaynakları için dünyanın dört bir yanında alternatif aramaya itti. Washington ayrıca Ukrayna çatışmasını, Venezuela petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme karşılığında Maduro’nun Moskova ile olan yakınlığını kırmak konusunda da bir fırsata dönüştürebilir.

TÜM İLİŞKİLER KESİLMİŞTİ

Önceki ABD başkanı Donald Trump döneminde, 2018’de muhalefet lideri Juan Guaidó kendini devlet başkanı ilan etmiş, pek çok batılı ülke Guaido’yu başkan olarak tanıyarak Maduro yönetimi ile diplomatik ilişkileri sonlandırmıştı.

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