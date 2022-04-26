Rus rublesi yükselişini sürdürüyor: Euro karşısında iki yılın zirvesini gördü

Rusya'nın para birimi ruble bugün Avrupa Birliği'nin para birimi Euro karşısında iki yılın zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Savaşa ve yaptırımlara rağmen Rusya'nın para birimi yükselişini sürdürüyor.

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin hemen öncesinde 92 seviyesinde olan ve yaptırımların etkisiyle mart ayı başında 168'i gören Euro/ruble kuru, bugün 74 seviyelerine kadar geriledi.

Rublenin bugün Euro karşısında iki yılı aşkın sürenin zirvesine yükseldiğini aktaran Reuters, vergi ödemelerinin bu gelişmede etkili olduğunu, özellikle şirketlerin maden çıkarma vergisi ödemelerinin rol oynadığını yazdı.

Savaşın hemen öncesinde 81 seviyelerinde olan ve yaptırımların etkisiyle mart başında 177'yi gören ABD doları/ruble kuru da bugün 72 seviyesine kadar geriledi. Bu da ruble için altı ayın zirvesi oldu.

NASIL YÜKSELDİ?

Rus rublesinin güçlenmesinde, yaptırımlarla birlikte ithalatın çökmesine rağmen başta enerji olmak üzere emtia ihracatındaki güçlü seyrini koruması, bu sayede yüksek cari fazla verilmesi, faiz artışı ve sert sermaye kontrolleri etkili oldu.

Rusya Merkez Bankası'nın 300 milyar doları aşan miktarda dolar ve euro cinsi rezervinin dondurulmasına rağmen rublenin güçlü kalmasında, Rusya içinde dövize erişimin ve yurt dışını para transferlerinin kısıtlanması da belirleyici rol oynadı. Bu önlemler sonucunda ruble karşılığı döviz işlem hacimlerinde sert düşüş görüldü.

Kremlin'in ruble ile doğalgaz satışı kararı da, henüz ilk ödemeler yapılmasa da para birimini destekleyen bir başka faktör oldu.

TABLO TERSE DÖNEBİLİR

Öte yandan, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın notunda, sermaye kontrollerinin gevşetilmesinin ardından ihracatçıların döviz satışlarının pratikte sona ereceği ve muhtemelen rublenin baskı altında kalacağı uyarısında bulundu.

Rusya Merkez Bankası'nın Cuma günkü faiz kararı da ruble için önemli olacak. 28 Şubat’ta olağanüstü toplantıyla yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye yükselttiği politika faizinde 8 Nisan'da 300 baz puan indiren bankanın, 29 Nisan'daki toplantısında 200 baz puan daha indirim kararı alması bekleniyor.

Zor durumdaki ekonomiyi desteklemek üzere kredileri ucuzlatmak isteyen banka, enflasyondaki yükselişi ve ruble üzerinde baskı oluşmasını da göze almış oldu.

EKONOMİ SERT KÜÇÜLECEK

Para birimindeki değerlenmeye rağmen Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 10'un üzerinde küçülmesi bekleniyor.

ABD'nin Rusya'nın dolar cinsi borçlarını ödemesini engellemesi de ülkenin teknik olarak temerrüde sürüklenmesine neden oldu.

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