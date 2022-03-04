Rus şirketlerden Çin bankasına hücum

Yaptırımlar Rus ekonomisini etkisi altına alırken Rus şirketleri Çin bankasında hesap açmaya çalışıyor.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus ekonomisi uluslararası yaptırımlara maruz kalırken, Çin bankasında hesap açmak isteyen Rus şirketlerinin sayısı hızla arttı.

Bir Çin kamu bankasının Moskova şubesinde çalışan ve bankanın faaliyetleri hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, “Geçtiğimiz günlerde yeni hesap açtırmak isteyen 200-300 şirket bizimle temas kurdu” dedi.

Kaynak basına konuşma yetkisi olmadığı için adının ve bankanın açıklanmamasını istedi.

YUAN İLE İŞLEMLER ARTACAK BEKLENTİSİ

Rus şirketlerin Çin bankalarında hesap açtırmaya yönelik talebinin ne kadar yaygın olduğu henüz kesin olarak bilinmiyor olsa da, kaynak hesap açtırmak isteyen birçok şirketin Çin ile iş yaptığını ve bu firmaların yuan ile daha fazla işlem yapmasının beklendiğini ifade etti.

Rusya 24 Şubat’ta özel operasyon adını verdiği bir askeri harekatla Ukrayna’yı işgal etmiş ve bu adım Batılı ülkelerin ülkeye sert yaptırımlar başlatmasına neden olmuştu.

Batılı ülkeler yaptırımlarla Rus ekonomisinin küresel finans sistemiyle bağlarına hasar verirken yaptırımlar nedeniyle uluslararası şirketler Rusya’daki faaliyetlerinin çerçevesini daraltmak, durdurmak veya ülkeden çıkmak zorunda kaldı.

Moskova’da faaliyet gösteren Çin bankaları arasında Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China ve China Construction Bank bulunuyor.

China Construction Bank, Reuters’ın sorularına cevap vermeyeceğini bildirdi. Diğer üç banka sorulara yanıt vermedi. (REUTERS)

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