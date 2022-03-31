Rusya ayçiçek yağı ihracatına kota getirdi

Rusya'dan dikkat çeken ayçiçeği yağı kararı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına kota getirildi.

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Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bakanlığın hükümete ayçiçek yağı ihracatına kota getirilmesini teklif ettiğini duyurmuştu.

BAKANLIKTAN KOTA AÇIKLAMASI GELDİ

Bakanlıktan bugün yapılan yazılı açıklamada 15 Nisan'dan itibaren ayçiçeği yağı ihracatına kota getirileceği belirtildi. Kota miktarı ise 1,5 milyon ton olarak açıklandı.

YASAK KARARI ALINDI

Öte yandan 1 Nisan’dan itibaren kanola ve ayçiçeği çekirdeği ihracatının da yasaklandığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN İTHALATINDA RUSYA BİRİNCİ

Türkiye, 2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6'sını Rusya'dan, yüzde 14,6'sı ise Ukrayna'dan gerçekleştirmişti.

Savaş nedeniyle bu iki ülkeden ayçiçeği ithalatında sorun olması, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de fiyat artışı ve arz sorunlarına neden olmuştu. Kota uygulamasının detayları Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

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