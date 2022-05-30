Rusya borç krizinden böyle çıkmayı planlıyor: Yeni plan devrede

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov dış borç ödemeleri için 'Ruble ile Rus gazı ödemesi'ne benzer bir mekanizma oluşturmayı planladıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın borç yükümlülüklerinin ödenmesi için Rus doğalgazı için kullanılan plana benzer bir mekanizmanın devreye sokulacağını bildirdi. Plana göre, tahvil sahiplerinin ödemeleri alabilmek için bir Rus bankasında döviz ve ruble hesabı açması gerekecek.

Konu ile ilgili Rus Vedomosti gazetesine konuşan Siluanov, “Gazın ruble olarak ödenmesinde para bize döviz olarak yatırılır, burada ruble ile değiştirilir ve ödeme bu şekilde gerçekleşir. Bu mekanizma da aynı şekilde, sadece tersi yönde olacak” dedi.

Bakanın verdiği bilgiye göre, Rusya bu sistemi kullanarak Batı ödeme altyapısını atlayabilecek ve ödemeler Rusya’nın Ulusal Uzlaşma Deposu (NSD) aracılığıyla yapılacak. Ayrıca ruble ile yapılacak döviz işlemlerinde herhangi bir sınır olmayacak ve plan yakında hükümet tarafından ele alınacak.

NE OLMUŞTU?

Washington, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle Moskova’ya yönelik baskıyı artırdı. ABD’nin, yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren istisnanın uzatmaması, Rusya’yı geçtiğimiz hafta tarihi bir borç temerrüdünün eşiğine yaklaştırmıştı.

Geçtiğimiz haftaya kadar ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası'na ABD ve uluslararası bankalar aracılığıyla tahvil sahiplerine yapılan ödemelerin işleme konmasında yaptırımlara muafiyet tanımıştı.

RUSYA TEMERRÜDE DÜŞECEK Mİ?

Bu muafiyet sayesinde Rusya daha önce devlet tahvilleri için döviz cinsinden borç ödemelerini yapabilmişti ancak bu lisansın uzatılmaması temerrüdü kaçınılmaz hale getirebilir. Eğer ödemeler tahvil sahiplerinin hesaplarına geçmezse bu durum temerrüt sayılabilir.

Eşi görülmemiş bir borç kriziyle karşı karşıya kalan Rusya’nın Maliye Bakanı Siluanov Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova’nın dış borcunu ruble olarak ödemeye devam edeceğini ve mümkün olan her şekilde güvenilir bir borçlu görünümünde kalacağını söyledi.

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