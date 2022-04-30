Rusya boş AVM’leri Türk markalarıyla dolduracak

Rusya’da 3 ay içinde AVM mağazalarının üçte birinin boşalması bekleniyor. Savaş ve boykotlarla gündemden düşmeyen Rusya, yaptırımlardan doğan boşluğu Türk markaları ile doldurmak istiyor. AVM’lerden çekilen markalar yerine yatırım için Türk markalarına davet var.

Sayime BAŞÇI

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Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'nın ağır yaptırım uyguladığı Rusya'da özellikle lüks perakende markaları faaliyetlerini birer birer durdururken, Rus yatırımcılar, oluşan boşluğu Türk markaları ile doldurmayı hedefliyor. Geçen hafta Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile bir toplantı yapan Rusya Alışveriş Merkezleri Birliği Kurucu Ortağı Sergey Platitsyn ve Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi Başkanı Dmitriy Moskalenko, yabancı markaların ülkeden çıkış yaptığını ve AVM'lerdeki boşluk oranının yüzde 40'a kadar ulaşabileceğini açıkladı. Bu boşluğu doldurmak için Türk markalarının Rusya'da mağaza açmak için davet edildiğini kaydeden BMD Başkanı Sinan Öncel, “Her iki federasyonun üyeleri de 3 ay içinde AVM'lerdeki doluluk oranının yüzde 30-40 arasında düşeceğini söyledi. Biz buna inanamadık. Tekrar sorduk. Önümüzdeki günlerde yabancı markaların ülkeden çok ciddi çıkış yapacaklarını da ilettiler” dedi.

FIRSATLAR İNCELENECEK

12-14 Mayıs tarihleri arasında DEİK Rusya ve Ukrayna İş Konseyi başkanlarının da katılımı ile Rusya'ya bir seyahat düzenleyeceklerini açıklayan Öncel, AVM yatırımcıları ile buluşacaklarını ve Türk markalarına ne gibi fırsatlar sunduklarını yerinde değerlendireceklerini kaydetti. Rus yetkililerin verdiği bilgilere göre, boykota katılan yabancı markalar mağazaları

kapatırken, çalışanların ücretleri ve mağaza kiraları ise ödenmiş durumda.

Lüks markaları istiyorlar

– Toplantıya katılan yetkililerden aldığımız bilgiye göre, perakende markaları ile yeme içme sektörüne ilgi gösteren Rus tarafı özellikle Beymen, Vakko gibi lüks markalara ilgi gösteriyor. Bunun dışında gelecek dönemde daha önce İtalya'ya alışverişe giden Rus turistleri Türkiye'ye çekebilmek için Çorlu havalimanı gibi bir bölgenin alışveriş merkezine çevrilme fikrinin de masada olduğu belirtiliyor.

Rus yatırımcılarla girişim teklifi

– Toplantılarda ayrıca, BMD tarafından mağazaların hızlıca Türk markalarıyla doldurulması maksadıyla “Rus bir ya da birkaç yatırımcıyla büyük metrekareli alanlarda ‘department store'larla kısa sürede hızlı bir girişim de yapılabilir” teklifi yapıldı. Pazarın tanınmasından sonra ayrı mağazalar açmak isteyen birçok markanın da olabileceği aktarıldı.