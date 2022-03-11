Rusya ‘en çok gözetilen ülke’ statüsünü kaybedecek

Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle dış ticaret alanında sahip olduğu "en çok gözetilen ülke" statüsünü kaybedecek

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ABD, G7 ve AB ülkeleri ile birlikte Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Rusya’nın dış ticaret alanında sahip olduğu “en çok gözetilen ülke” statüsünü kaldırma hamlesinde bulunacak. ilgi konu ile ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar tarafından verildi.

En çok gözetilen ülke, bir ülkenin, ticaret ortağı bir ülkeye karşı, gümrük tarifeleri konusunda üçüncü bir ülkeye tanıyacağı en düşük tarifeyi kendisine de tanıyacağına ilişkin taahhütte bulunması kuralına deniyor. İki ya da daha fazla ülke arasında varılan anlaşma gereğince, tarafların diğer ülkelere tanıdıkları gümrük tarifesi avantajlarını birbirlerine de tanımalarını öngörüyor.

GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLEBİLİR

Rusya’nın “en çok gözetilen ülke” statüsünü kaldırmak, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesine olanak sağlayacak. Bu durumun zaten resesyona gireceği düşünülen Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı artıracak.

YAPTIRIMLAR ARTIYOR

Rusya’nın ABD ile “Kalıcı Normal Ticari İlişkiler” statüsünün kaldırılmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in üzerindeki çatışmayı sona erdirme yönündeki baskıyı önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor.

ABD Senatosu dün, Ukrayna’ya mühimmat ve diğer askeri ekipman alması için 13.6 milyar dolar değerinde mali destek verilmesini onaylandı. ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü Rusya’nın petrol ihracatına yaptırım getirmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook sayfasından yayınlanan görüntülü mesajda Avrupa Birliği’nin Rus doğalgazı veya petrolüne yaptırım getirmeyeceğini açıkladı. (REUTERS)

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