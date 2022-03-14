Rusya Maliye Bakanı: 300 milyar dolarlık rezervimizi kullanamıyoruz

Rusya Maliye Bakanı Siluanov, 640 milyar dolarlık rezervlerinin yaklaşık yarısının bloke edildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın güçlü rezervleriyle Batı ülkelerinin yaptırımlarına direnebileceği öne sürülüyordu ancak söz konusu rezervler de yaptırımların hedefi oldu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, yaklaşık 640 milyar dolar olan toplam merkez bankası rezervlerinin yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmının şu an kullanamadıkları bir durumda olduğunu söyledi.

ÇİN’E BASKI

Dün devlet televizyonunda yayımlanan mülakatında Siluanov, yuan cinsi rezervlere erişimlerinin de sınırlandırılması için Batılı ülkelerin Çin üzerinde baskı kurduklarını gördüklerini belirten Siluanov, “Ancak Çin ile olan ortaklık bağlarımızın sadece onu korumamıza değil, genişletmemize de izin vereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çin, birçok Avrupa ve ABD firmasının ülkeden çıkış yapmasına rağmen stratejik ortak olarak gördüğü Rusya ile normal ticari ilişkilerini sürdürme sözü verdi.

Çin, yuanın Rus rublesi karşısında günlük hareket bandını geçen hafta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmıştı.

100 MİLYAR DOLARLIK KISMI ABD DOLARIYDI

Ocak 2022 itibarıyla Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yaklaşık 100 milyar dolarlık kısmı ABD doları cinsindendi.

Haziran 2021 itibarıyla rezervlerin yüzde 32,2'si Euro, yüzde 13,1'i ise Çin yuanı cinsindendi.

Rusya'nın döviz cinsi borçlarını, rezervlerine tekrar erişim izni verilene kadar ruble olarak ödeyeceğini belirten Siluanov, yaptırımlar nedeniyle zor durumda olan Rus bankalarına yardım etmeye devam edeceklerini, rezervlerin mevcut seviyelerinin söz konusu bankaların çalışmasına izin verdiğini dile getirdi.

YÜZDE 9 KÜÇÜLME BEKLENİYOR

Ağır ekonomik yaptırımlar nedeniyle ekonomik şok yaşayan Rusya'da Moskova Borsası, 18 Mart'a kadar kapatılmıştı.

Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 9 oranında küçülmesi bekleniyor.

Savaş öncesinde 78 seviyesinde olan dolar/ruble kuru, şu an 133 seviyesinde bulunuyor.

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