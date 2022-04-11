Rusya Maliye Bakanı’ndan temerrüt açıklaması

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı devletlerin Rusya'nın kamu borcunu temerrüde düşürmeye çalışması halinde, Rusya'nın yasal işlem başlatacağını söyledi.

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı devletlerin Rusya’nın kamu borcunu temerrüde düşürmeye çalışması halinde, Rusya’nın yasal işlem başlatacağını söylerek, Moskova’nın Batılı devletler ile sürdürdüğü ekonomik savaşta tonunu sertleştirdi.

Siluanov, Kremlin yanlısı Izvestia gazetesine söyleşi verdi ve “Tabii ki dava açacağız, çünkü yatırımcıların ödemelerini almalarını sağlamak için tüm gerekli adımları attık” dedi.

Siluanov, “Hem döviz hem de ruble olarak ödeme girişimlerimizi gösteren faturalarımızı mahkemeye sunacağız. Bu kolay bir süreç olmayacak. Tüm zorluklara rağmen davamızı etkin bir şekilde kanıtlamamız gerekecek” diye konuştu.

YÜZYILDAN FAZLA BİR SÜREDİR İLK KEZ

Siluanov, Rusya’nın değerlendireceği yasal seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Rusya, ABD doları cinsinden yapılması planlanan bir ödemeyi, hafta başında ruble cinsinden gerçekleştirmek üzere düzenlemelerde bulunmasının ardından, yüzyıldan fazla bir süre içerisinde ilk kez dış borç nedeniyle temerrüde düşme riski ile karşı karşıya.

Siluanov geçen hafta, Rusya’nın alacaklılarına ödeme yapıldığından emin olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etmişti.

Siluanov bugün yaptığı açıklamada ise, “Rusya iyi niyetle yabancı alacaklılara ödeme yapmaya çalıştı. Ancak, Batılı ülkelerin yürüttüğü kasıtlı politika, her şekilde yapay olarak insan yapımı bir temerrüt yaratmaktır” dedi. (REUTERS)

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