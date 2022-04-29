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Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'den yüzde 14'e indirdi.

Sozcu.com.tr
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Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 17’den yüzde 14’e çekti.

Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 15’e indirilmesini bekliyorlardı.

Banka, enflasyonun bu yıl yüzde 23’e yükselebileceği tahmininde bulundu.

İNDİRİM SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Nisan ayı başında 300 baz puanlık faiz indirimine giden Rusya Merkez Bankası’ndan, faizlerde yeni bir indirim sinyali gelmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 29 Nisan’daki para politikası toplantısında yüzde 17 seviyesinde bulunan politika faizini düşürmeyi değerlendireceklerini açıklamıştı.

Öte yandan banka, 28 Şubat’ta olağanüstü toplantıyla yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye yükselttiği politika faizinde 8 Nisan’da 300 baz puanlık indirime gitmişti. Ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

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