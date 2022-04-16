Rusya-Ukrayna savaşı Türk deri sektörünü vurdu

Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapan deri sektörü firmaları dar boğazdan geçiyor. Savaş nedeniyle Ukrayna'da yanmış ve yıkılmış Türk mağazaları olduğu belirtildi ve sektöre destek verilerek bu mağazaların yok olmalarının önüne geçilmesi talep edildi.

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Türk deri sektörü Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Savaşın etkisiyle iki ülkeye ihracat yapan firmalar, dar boğazdan geçiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi ve Gürsel Deri Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, İTO meclis toplantısında yaptığı konuşmada bu problemlere değindi. Sektörün savaşının olumsuz etkilerinden kurtulabilmesi amacıyla birtakım tedbirler alınması gerektiğini söyleyerek önerilerde bulundu.

YIKILMIŞ, YANMIŞ TÜRK MAĞAZALARI VAR

Evin, “Rusya ve Ukrayna ile ihracat yapan ülkemiz sektörlerine devlet tarafından pozitif ayrımcılık yapılarak uzun vadeli krediler verilmesi, var olan kredilerin ertelenmesi bir nebze de olsa firmalarımızı rahatlatarak ayakta kalmalarını destekleyecektir” dedi.

“Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı halihazırda yerleşik durumda yıkılmış/yanmış Türk mağazalarına destek verilerek yok olmalarının önüne geçilmesi gerekmektedir” diyen Evin, “Türkiye'de faaliyet gösteren deri ve kürk üreticilerinin Ukrayna'da bulunan Türk firmalarından alacaklarını alamaması durumunda domino etkisiyle imalatçılarımızın olumsuz etkilenerek sıkıntı yaşamamaları amacıyla Rusya ve Ukrayna'ya ihracat yapan firmaların ihracatlarında uzun vadeli krediler verilmesi önem arz etmektedir” dedi.

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Evin, deri ve kürk sektöründe KDV oranı konusunda yaşanan ve belirtilen sıkıntıların çözümlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması yönündeki taleplerinin değerlendirilmesini talep ettiklerini de söyleyerek şöyle devam etti:

“Yüzde 18 olan KDV oranı olan yarı mamul değerli kürkün ithalinde, nihai ürün haline geldiğinde yüzde 25 ÖTV + yüzde 18 KDV ile satışı yapılmakta bu durum ülkemiz firmalarını rakip olan firmalarla rekabet edemez hale getirmektedir.

Ülkemizde üretilen değerli kürkten mamullerin yüzde 95 gibi yüksek bir oranı ihraç edilmekte, yapılan ihracatın büyük bir kısmı da ülkemizin güney sahillerinde turistlere gerçekleştirilmektedir.

Pırlantanın büyük bir kısmının iç piyasada satılmasına rağmen ÖTV alınmaması yanında yüksek oranda ihraç edilen değerli kürke yüzde 25 oranında ÖTV uygulanması neticesinde ciddi anlamda olumsuz etkilenen satışların düzenlenmesi ve var olan yanlışlığının giderilmesi son derece önem arz etmektedir.

Ayrıca deri ceket, çanta, ayakkabı ve kemere uygulanan yüzde 8 oranındaki KDV'nin cüzdan da yüzde 18 olarak uygulanması deri sektörünü olumsuz etkilemektedir. Mikro ihracat yapıyoruz fakat yaptığımız ihracat adı ihracat olmasına rağmen ihracat kredilerinin kapanmasında kabul edilmiyor yeşil pasaportta da kabul edilmiyor ihracat rakamlarında da görülmüyor.” (İHA)

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