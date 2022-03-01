Rusya Varlık Fonu’ndan ülkedeki şirketlere 10 milyar dolarlık destek

Rusya hükümetine yakın kaynakların bildirdiğine göre, Rusya'nın Ulusal Varlık Fonu, Rus şirketlerden hisse almak için yaklaşık 10 milyar dolar harcayacak.

Sozcu.com.tr

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Rus hükümeti, Maliye Bakanlığı’na Ulusal Varlık Fonu’ndan 1 trilyon ruble (10,3 milyar dolar) kaynak kullanarak Rus şirketlerde hisse satın alması talimatı verdi. İngiliz haber ajansı Reuters, bilgiyi hükümete yakın bir kaynaktan aldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından batılı güçler çeşitli finansal yaptırımları art arda açıklamıştı.

YAPTIRIM DALGASI

ABD ve müttefikleri karşılık olarak bazı Rus bankalarını uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı. Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası varlıklarını dondurmak da atılacak adımlar arasında bulunuyor ve önümüzdeki günlerde yaptırımın uygulanması bekleniyor.

Ayrıca 10’larca Rus iş insanının mal varlıklarına tedbir konulduğu ve haklarında çeşitli yaptırımlar uygulanmaya başladığı belirtildi.

Yaptırımların başlamasının ardından Rusya’nın para birimi Ruble tarihi düşük seviyesini görerek dolar karşısında büyük kaybetti. Rusya Merkez Bankası, değer kaybını durdurmak için şok faiz artırımına gidince kayıpların bir kısmı geri alındı. An itibariyle dolar/ruble kuru 100 seviyelerinde seyrediyor.

RUSYA ÖNLEM ALIYOR

Rusya’nın mali otoriteleri para politikasının yanında konu ile ilgili çeşitli önlemler de almaya çalışıyorlar. Hafta başından bu yana sert satış dalgasını önlemek için Moskova Borsası kapalı.

Ayrıca ülkede sermaye kaçışını önlemek için çeşitli kontrol önlemleri de alınmaya başladı. Reuters’ın bildirdiğine göre, yabancıların varlık satışını geçici olarak yasaklamaya hazırlanıyor.

Başbakan Mihail Mişustin bir hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, “Mevcut yaptırım durumunda, yabancı girişimciler ekonomik faktörler tarafından değil, siyasi baskı altında kararlar almak için yönlendirilmeye zorlanıyor” dedi. Mişustin, ” Rus varlıklarından çıkışa geçici kısıtlamalar getirilmesine yönelik bir başkanlık emri hazırlandı” diye konuştu.

EKONOMİ DERİNDEN SARSILACAK

Ancak Batının Rusya’ya yönelik başlattığı ekonomik yaptırımların milyonlarca Rus’un yaşamını derinden etkileyeceği düşünülüyor. Rusya bankacılık sisteminin tehlike altında olması ve Ruble’nin erimesi nedeniyle Ruslar tasarruflarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken ekonomik durgunluk nedeniyle işsizlikte de ciddi bir artış olabilir.

Ayrıca büyük bankaları temsil eden bir ticaret grubu olan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Rusya’nın dış borçlarını temerrüde düşürme olasılığının yüksek olduğu konusunda uyardı.

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