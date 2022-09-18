Rusya ve ABD arasındaki ‘Mir ödeme sistemi’ kavgası büyüyor

ABD Hazinesi, Türk bankaların da kullandığı Mir ödeme sistemine ilişkin yaptırım tehditlerinde bulunurken Rusya Merkez Bankası bu sistemi kabul eden ülke sayısını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Rusya arasında Mir ödeme sistemine ilişkin yaptırım kavgası büyüyüyor.

Rusya Merkez Bankası bu hafta içinde yaptığı açıklamada Mir banka kartlarını kabul eden ülke sayısını artırmaya devam edeceğini belirtti. ABD Hazinesi bu ödeme sisteminin Rusya’nın mali yaptırımları aşmasına yardım ettiğini belirtmiş ve bu sistemi kullanan kuruluşların da risk altında olduğunu açıklamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından çeşitli Rus bankalar MasterCard, Visa ve SWIFT gibi uluslararası ödeme sistemlerinden dışlanmış, Rusya ise kendi kurduğu Mir ve NSPK sistemleri ile uluslararası işlemlere devam etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusya'da banka ve kredi kartı ödemeleri için kullanılan ve Rusya'nın Mir Ulusal Ödeme Sisteminin operatörü olan NPSK sisteminin kullanılmasının yaptırıma tabi kişileri ulusalararası finansal sisteme sokabileceğini belirtti. ABD Hazinesi ayrıca NPSK Başkanı Vladimir Komlev’in de aralarında bulunduğu 22 kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu.

RUSYA KARARLI

Rusya Merkez Bankası ise Mir kartlarının ve diğer NSPK hizmetlerinin Rusya’da her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğini söyledi. Banka, “Yabancı ortaklar, Mir kartlarını kabul etme konusunda kararları kendileri alıyor. Mir kartı kabulünü genişletme konusunda diyaloğu sürdürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Dünya üzerinde şu anda Küba, Güney Kore, Türkiye, Vietnam ve bazı eski Sovyet ülkesi Mir sistemini kabul ediyor. Yakında İran dahil bir kaç ülkenin daha bu sistemi kullanmaya başlaması planlanıyor.

‘YAPTIRIMDAN KAÇINMAK İÇİN…’

ABD, NSPK ve Mir’e yaptırım uygulanmadığını ancak bunların yaptırımları delmeye yardımcı olduğunu belirterek sistemi kullanan ülkelere göz dağı verdi. Reuters’a konuşan analistler, ABD’nin Rus turistlerin yurtdışındaki otel faturalarını ödemesini engelleme amacının olmadığını, bu sistemin yaptırımlardan kaçmak için kullanılmasının önüne geçmeye çalışıldığını belirtti.

Eski ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi ve düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi yöneticisi Brian O’Toole, “ABD yönetiminin Rus turistlerin Türkiye’ye gelip otel faturalarını ödemelerini bu kadar önemsediğini düşünmüyorum” dedi. O’Toole, Rusya’nın yaptırımlardan kaçınmak amacıyla bu ödeme sistemini kullandığına dair ABD’nin istihbari bilgilere sahip olabileceğini belirtti.

FINANCIAL TİMES TÜRK BANKALARI HATIRLATTI

Bu hafta içi Financial Times'da yer alan bir analizde Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda ABD ve AB'nin Türkiye üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilmişti. Gazetede kaleme alınan yazıda Türk bankaların Rusya’ya yönelik yaptırımları ihlal edecek bir kanal açmasından endişe edildiği kaydedilmişti.

Haberde ayrıca Türkiye’nin en büyük bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank'ın Mir sistemine dahil olduğu hatırlatılmıştı.

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