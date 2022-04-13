Rusya gazı keserse Almanya resesyona girebilir

Almanya'da ekonomi enstitüleri Rusya'nın enerji kesintilerine gitmesi durumunda Almanya ekonomisinin 2023'te daralabileceğini açıkladı

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Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitüleri Ukrayna’daki savaşın etkileri nedeniyle Almanya’nın 2022 yılı büyüme tahminini düşürdü.

Enstitüler Rusya’nın enerji tedariğini kesmesi durumunda ülke ekonomisinin 2023 yılında resesyona gireceği tahmininde bulundu.

Beş enstitü Almanya’nın 2022 yılı ekonomik büyüme beklentisini yüzde 4,8’den yüzde 2,7’ye düşürürken 2023 büyüme beklentisi ise yüzde 3,1 seviyesinde açıklandı.

GAZ KESİLİRSE EKONOMİ DARALIR

RWI, DIW, Ifo, IfW ve IWH enstitüleri Rusya’dan gelen enerji arzının kesilmesi durumunda ekonominin bu sene yüzde 1,9 büyüyeceği önümüzdeki yıl ise yüzde 2,2 küçüleceğini öngördü.

Kiel Enstitüsü Başkan Yardımcısı Stefan Kooths “Eğer gaz arzı kesilecek olursa Almanya ekonomisi sert bir resesyona girer” dedi.

Enstitüler bir arz kesintisi yaşanması durumunda Almanya’da GSYH’nin 2022 ve 2023 yıllarında toplam 220 milyar euro azalacağını açıklarken bu rakam ülkenin yıllık ekonomi çıktısının yüzde 6,5’inden fazlasına tekabül ediyor. (REUTERS)

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