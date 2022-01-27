Sanayiciden BOTAŞ’a çağrı: Belirsizlik bir an önce ortadan kaldırılmalı

Sanayideki enerji kesintilerinin kaotik bir belirsizliğe yol açtığına dikkat çeken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, BOTAŞ'a "Bir an önce basın toplantısı yaparak kamuoyundaki sorulara cevap verilmeli, belirsizliği ortadan kaldıracak açıklama yapılmalı" çağrısında bulundu.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, doğalgaz ve elektrik tedarikinde kesintilerin ötesinde kaotik bir belirsizlik yaşandığını belirtti.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada; “Doğalgaz sıkıntısı sanayi sektörü doğalgaz ve elektrik tedarikinde kesintilerin ötesinde kaotik bir belirsizliğe yol açmıştır. Perşembe günü genel bir açıklama yapılması, arkasından sanayi ve elektrik üretiminde yüzde 40 doğal gaz kesintisi, onun ardından 3 günlük elektrik kesintisi uygulanacağının bildirilmesi kaotik bir belirsizlik yaratmış, firmalar birkaç gün içinde üretimi durdurmak zorunda kalmışlardır. Bir ülkede bütün sanayi sektöründe üretimin bir anda durması normal bir durum olmayıp, bir plansızlığa işaret etmektedir” dedi.

Çetin, “BOTAŞ yönetimi basın toplantısı yaparak kamuoyundaki sorulara cevap vermeli, belirsizliği ortadan kaldıracak bir açıklama yapmalıdır” çağrısında bulundu.

ULUSAL ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI

Çetin, “Hafta sonunda bakanlıklar ve TOBB arasında yapılan istişare toplantısı sonrasında üç sektörde kısıntının kaldırılması da olumlu bir adım olmakla birlikte yine plansızlık sorununu göstermektedir” dedi.

“Kesintisiz çalışması gereken üretim bantlarının bir gün, üç gün veya birkaç saat durması konutlardaki kesinti gibi değildir, bazı sektörlerde telafisi zor kayıplara ve çok yüksek ilave maliyetlere neden olmaktadır” diyen Çetin, şöyle devam etti:

“Bütün sanayi sektöründe çarkları durduran böyle bir kesinti yerine ulusal enerji tasarrufu ile sanayide üretimin devam etmesi sağlanmalıydı, acil olarak bu yönde önlemlere geçilmelidir.

EPDK verilerine göre geçen yıl Ocak ayında doğalgazın yüzde 43’ünü konutlar, yüzde 22’sini elektrik santralleri, yüzde 5,9’unu Organize Sanayi Bölgeleri, yüzde 4,2’sini ticarethaneler, yüzde 4’ünü resmi daireler, yüzde 2,7’sini kimya, kalan kısmını, rafineriler, demir-çelik, cam, çimento gibi sektörler kullanmıştır.

Bugünlerdeki tüketim dağılımının da benzer yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

Dolayısıyla sanayide tam üretim kesintisi yerine konut, resmi daire kullanımlarında da tasarrufa gidilerek bu sıkıntının atlatılması mümkün görünmektedir. Bu tür alternatif çözümlere rağmen neden ani bir şekilde sadece sanayide enerji tedarikinin kesildiği sorusunun cevabı halen verilmemiştir.”

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