Sarı lop incirinde bolluk umudu

Türkiye’nin incir rekoltesinin yüzde 80’nin yetiştirildiği Aydın’da üreticiler sezondan umutlu. Geçen hafta kilosu 160 TL'den, tanesi ise 13 TL'den satılmasıyla gündeme gelen incirin kilosu üretim bölgesinde 30 liradan tezgaha düştü.

Latif SANSÜR

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Dünyanın en kaliteli ‘sarı lop' incirinin üretildiği, 400 bin dönüm alanda üretim yapılan Aydın'da hasat dönemi başladı.

Turfandasının İstanbul'da kilosu 160, tanesi 13 liraya satışa çıkarılmasıyla gündeme gelen taze sarı lop incirin kilosu 30 liraya tezgahlarda yerini almaya başladı. Taze olarak tüketilen incirlerden sonra, önümüzdeki günlerde kuru incir hasadı başlayacak.

Aydın'da havaların mevsim normallerinde seyretmesi halinde rekoltenin iyi olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle verim alamadıklarını söyleyen üreticiler, önlerindeki engelin pazarlama sorunu ve ihracata geç izin verilmesi olduğunu söyledi.

Kuru incirde geçtiğimiz yıl kapanış fiyatlarının 50-55 lira civarında olduğunu, bu yıl başlangıç fiyatının 60 liranın üzerinde olması beklendiği de bölgede dile getiriliyor. Tarımın diğer çeşitlerinin tersine, incir üretiminde gübre, zirai ilaç, sulama gibi giderler olmadığı için getirisinin de iyi olması bekleniyor.

İÇ PİYASA İNCİR İHTİYACININ YÜZDE 80'İ AYDIN'DA

Türkiye incir ihtiyacının yüzde 80'nin karşılandığı Aydın'da Eylül ve Ekim aylarının kuru incir için önem taşıdığını söyleyen, İncirliova ilçesinin önde gelen hem üretici, hem de toptancısı Yılmaz Kurt, “İsmini incirden alan İncirliova ve diğer ilçelerde bu yıl mahsulün ve gelirin iyi olmasını bekliyoruz. Yıl, şu anda iyi gidiyor. İncirin görünümü iyi. Eylül ve Ekim ayları kuru incir için önem taşıyor. 10-15 gün sonra yağış olur veya Eylül ayı yağışlı geçerse sıkıntı yaşanır” dedi.

KURU İNCİR HASADI 50 GÜN SÜRÜYOR

Kuru incir hasadının yaklaşık 50 gün sürdüğünü söyleyen Yunus Türk ise, bu sürecin sorunsuz geçmesinin faktörlerini, “İncirde önemli olan 45-50 günlük hasat mevsimidir. Bu süreç iklim açısından iyi geçerse, hava sıcaklıkları 30-35 derecenin altına düşmez, Poyraz, deniz yeli dengeli eserse incirin gelişimi de çok güzel olur” ifadeleriyle anlattı.

Türk, “İncirde pazarlama sorunumuz var. Hasat Ağustos'un başından Eylül sonuna kadar devam ediyor. Ancak ihracat izinleri Eylül ayı sonu veya Ekim başlarında veriliyor. Bu da sıkıntıya neden oluyor. Üretilen incir üreticide de, ihracatçıda da stokta kalıyor, ekonomik olarak zorluyor. Dışarıya pazarlara ulaşması da daha geç oluyor” dedi.

HER DERDE DEVA İNCİR

Yapılan araştırmalara göre incir'in anti oksidan deposu olduğunu, kan basıncını dengelediğini, bağırsak tembelliğine iyi geldiğini söyleyen Türk, “Araştırmalar ve bilim insanlarının söylediklerine göre yaş incirde kuru incire göre daha çok çeşit vitamin ve mineral var. Kuru incirde potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan bulunuyor. Bağışıklığı, kemikleri güçlendiriyor. Ancak tüm bunlardan faydalanmanın püf noktası var. İnciri yerken çekirdeğini iyi ezmek gerekiyor. Çünkü incirin en faydalı bölümü çekirdeğinin içindekidir. Bu nedenle iyi çiğnemek gerekiyor. Bağırsak sorunu olanlar zeytinyağı ile tükettiğinde sorunları giderir. Diğer besin değerleri açısından da çok yararlı bir meyve” dedi.

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