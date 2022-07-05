SAS Havayolları pilotların grev kararının ardından iflas süreci başlattı

Pilotların grev kararının ardından İskandinav Havayolları (SAS) iflas sürecini başlattı.

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İskandinav Havayolları (SAS), ücret görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması sonucu alınan grev kararı sonrasında, şirket finansallarının ve likiditesinin etkilendiğini belirterek ABD’de iflas koruma sürecini başlattığını duyurdu.

SAS ile pilotlar arasında dün biten ücret görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması, seyahat döneminin yoğunlaştığı yaz tatili dönemi başlarken, şirketin geleceğini de riske atan bir grevi tetiklemişti.

SAS, bugün yaptığı açıklamada, grevin uçuş programını etkilemesine rağmen, bu süreçte müşterilerine hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ HIZLANACAK

Şirket, iflas koruma sürecinin başlatılmasının hedefinin şubatta açıklanan yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmak olduğunu belirtti.

SAS’ın açıklamasına göre şirket bu süreçte, kilit hissedarlar ile anlaşmaya varmayı, borçlarını yeniden yapılandırmayı, uçak filosunu yeniden ayarlamayı ve önemli bir sermaye enjeksiyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Açıklamanın ardından satışların hızlandığı SAS hisseleri öğlen saatlerinde yüzde 8,75 ekside işlem görüyor.

GREVLER YAYILIYOR

Havacılık sektörü son dönemde ABD ve Avrupa’da işgücü problemleri ile karşı karşıya kalmıştı. Personel eksikliği nedeniyle uçuşlarda sorunlar yaşanırken Haziran ayında Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve ABD'de bulunan havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle uçuşlarda aksaklık gerçekleşti.

ÜAyrıca talep artışı havacılık çalışanlarının iş yükünü artırırken enflasyon karşısında ücretlerin düşük kalması nedeniyle sektörde grevler de yayıldı. Fransa’da Paris Havalimanı işçileri ile İngiltere’deki British Airways çalışanları da grev kararı aldı. (REUTERS)

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