Savaş, Rus turist sayısını düşürdü! İşte Antalya’nın yeni gözdeleri

Antalya'ya son 4 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı. 1 Ocak-30 Nisan arası kenti, 1 milyon 112 bin 383 turist ziyaret etti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kenti en çok ziyaret edenler Almanya ve İngiltere oldu.

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Akdeniz’in en önemli tatil rotalarından biri olan Antalya’nın 2022 yılı turizm verileri açıklandı. Bir önceki yılın 1 Ocak-30 Nisan dönemine göre, 2022’de büyük artış yaşandı.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1 Ocak-30 Nisan döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artarak 1 milyon 112 bin 383 oldu.

Geçen yıl aynı dönemde kente gelen turist sayısı, 423 bin 773 olarak kaydedilmişti. Bu yılki artış, 2021 yılının Nisan ayına göre yüzde 286 oldu.

ALMAN VE İNGİLİZ TURİSTLER İLK İKİDE

2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ile 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı.

Kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 1 Ocak-30 Nisan arası sırasıyla 2020’de 431 bin 769, 2021’de 423 bin 773 olarak gerçekleşti.

RUS TURİST SAYISI AZALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2022 Mart’ta Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 azaldı.

1 Ocak-30 Nisan arası Antalya’ya en çok turist; 329 bin 96 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı 150 bin 944 turistle İngiltere, 143 bin 485 turistle Rusya takip etti.

4 aylık periyotta hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Polonya, İran, İsrail, Litvanya, Kazakistan ve Belçika oldu. (DHA)

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