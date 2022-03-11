Savaş Türkiye’nin büyümesini vuracak

Türkiye’nin büyümesinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 1 puan azalacağı tahminini yapan Brookings Enstitüsü, “Büyük acılar çekilecek, acil önlem şart” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelere yıkıcı etkisi olacağını vurgulayarak, “darbenin şiddetini azaltmak için acil harekete geçme” çağrısı yaptı. Dünya Bankası tarafından da paylaşılan yazıda “Ukrayna'daki savaş, küresel ekonomi için daha kötü bir zamanda gelemezdi. Var olan belirsizlikleri daha da artıran savaş en savunmasız durumda olanlara büyük zarar verecek” denildi.

Analizde önümüzdeki dönem yüksek enerji ve gıda fiyatlarının orta-alt gelir grubundaki ülkelere “büyük acılar” çektireceği, Çin, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye'nin büyümesinin 1 tam puanının gideceği belirtildi. Yazıda Türkiye için 2023 büyüme beklentisinin yüzde 2-3 olduğu, bu durumun büyümenin neredeyse yarısının kesilmesi anlamına geldiği belirtildi.

STRES ARTACAK

Enstitü finansal stresin artacağını, cari açığı artan ülkelerin borçları çevirmekte zorlanabileceğini vurgulayarak, şu uyarıları yaptı: “Şimdi harekete geçme zamanı. Politika yapıcıların artan enflasyona tepkilerinde uyanık olmaları ve rotada dikkatli düzeltmeler yapmaları gerekecek. Ayrıca, mümkün olan her yerde verimsiz harcamaları ortadan kaldırarak ve yerel mali kaynakları harekete geçirerek Covid-19 tarafından tüketilen maliye politikası tamponlarını yenilemeye başlamalılar. Ve bir kriz anında en savunmasız vatandaşlarını korumak için gereken sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmeliler.”

Açlık artacak

■ Analizde Türkiye dahil bazı gelişmekte olan ülkelerin Rusya ve Ukrayna'dan gıda ürünleri ithalatına fazlasıyla bağımlı olduğu vurgulanak, bu ülkelerin üretimde ve dağıtımdaki her türlü aksaklığa karşı fazlasıyla hassas olduğu belirtildi. Arzdaki sıkıntıların ve fiyat artışlarının açlığı artıracağı uyarısı yapıldı.

Moody's: Sıkılaşma Türkiye'yi vuracak

■ Global finansal koşullarda sıkılaşma; artan enerji fiyatları, savaş ortamı ve borsalardaki kayıplarla 2016 yılından beri en üst düzeye ulaşırken, ekonomilerin yeni fon bularak büyümeyi finanse etmeleri çok daha zorlaşıyor. Moody's son raporunda “Yaşananların etkisi ülkelerin emtia ithalatçısı mı ihracatçısı mı olduğuna göre değişecek. Çin, Türkiye, Kore, Japonya, Hindistan ve Endonezya en büyük darbeyi alacak” dedi. Derecelendirme kuruluşu, “Emtia fiyat baskıları, bazı yükselen piyasalarda ithal enflasyon yoluyla para birimlerinin değer kaybetmesine ve enflasyonun daha da yükselmesine neden olacak” ifadesini kullandı.