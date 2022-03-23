Savaşın Avrupa hükümetlerine maliyeti 245 milyar Euro olabilir

UBS, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle Avrupa'da Euro bölgesi hükümetlerinin 250 milyar Euro ek harcama yapmak zorunda kalabileceği tahmininde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve alınan yaptırım kararları, başta Avrupa olmak üzere küresel ekonomiyi sarstı.

İsviçre bankası UBS, işgalin etkisiyle Euro bölgesi hükümetlerinin 2022 ve 2023'teki ekstra harcamalarının, bölgenin toplam yıllık hasılasının yüzde 2'sine ulaşacağını öngördü.

Para birimi olarak Euro'yu kullanan 19 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi kapsamayan Euro bölgesi hükümetlerinin, 2022'de toplamda milli gelirlerinin yüzde 1,5'i, 2023'te ise yüzde 0,5'i kadar ekstra harcama yapması bekleniyor.

2021'de 12,3 trilyon Euro olan Euro bölgesinin toplam hasılasının yüzde 2'si yaklaşık 245 milyar Euro’ya denk geliyor.

ENERJİ, MÜLTECİLER VE ASKERİ HARCAMALAR

Söz konusu ekstra harcamalarda önceliğin, artan enerji faturalarını hafifletme amacı taşıyacağı, mülteci akışı ve askeri harcama artışının da önemli kalemler olacağı aktarıldı.

2019'da yüzde 0,6 olan Euro bölgesi bütçe açığının toplam hasılaya oranı, 2020'de pandemi etkisiyle yüzde 7,2’ye yükselmişti.

AB üyesi ülkelerde bütçe açığının yüzde 3'ü aşamayacağına dair Maastricht kriteri pandemide esnetilmişti. 2022'de de savaş nedeniyle bütçe açıklarının yüzde 3'lük sınırı aşmasına izin verilebileceği belirtiliyor.

Euro bölgesinde Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan bulunuyor.

ENERJİ MALİYETLERİ SERT ARTTI

Savaşın başta Avrupa olmak üzere küresel ekonomiye ilk büyük etkisi, artan enerji maliyetleri kanalından oldu.

Sene başında 73 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, savaşın etkisiyle 14 yılın zirvesi olan 139 dolara kadar tırmandı.

2020’de dibe vuran ancak 2021’in ikinci yarısında hızla artan Avrupa’da spot doğalgaz fiyatları da, savaşın etkisiyle tarihi zirvelere yükseldi.

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