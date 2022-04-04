Savaşın ilk faturası 40 milyar dolar

Enflasyon ve küresel gelişmeler Türkiye ekonomisinde yeni riskler yaratırken, enflasyonun yüzde 70’e çıkması döviz ihtiyacının ise 220 milyar doları bulması bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Derin bir kriz içindeki Türkiye ekonomisinin bu yıl turizm gelirleri ile cari açık beklentileri Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsılırken, küresel riskler ekonomi için daha derin bir krizin de

işaretlerini veriyor.

İKİYE KATLANIYOR

Global paradigmanın tamamen değişmesi ile bugüne kadar Türkiye'nin bir yere kadar arkasından esen rüzgarın tersine döndüğünü kaydeden TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, “Yüksek enflasyon ve bir refah kaybı var. Dünyada da buram buram enflasyon var ve TL'de de baskı var. Ortodoks para politikalarına dönmememiz gerekiyor. Rusya Ukrayna savaşı ile ilk aşamada 40 milyar dolarlık bir ekstra maliyet çıkıyor. Emtialarda ciddi fiyat baskısı ile karşı karşıya kalacağız” değerlendirmesini yaptı.

TÜSİAD Genel Kurulu'nda ekonomik tabloya ilişkin bir sunum yapan Altınsaç, enflasyonun yüzde 60'larda kontrol altına alınacağının düşünüldüğünü ancak bunun bir garantisinin olmadığını kaydetti. “Enflasyonda vaziyet 6-7 yıldır bozuk. Çift haneye çıktığında azımsandı. Doğru politika uygulayamadık” diye konuşan Altınsaç, baz etkisinin yeterli olmayacağını globalden de gelen bir enflasyon dalgası olduğunu kaydetti.

DÖVİZ LAZIM

Türkiye'nin enflayon dışında döviz ihtiyacı sorunu olduğunu ve ekstra maliyetlerle bu yıl Türkiye'nin 200-220 milyar dolarlık bir dövize ihtiyaç duyacağını anlatan Altınsaç, bu ihtiyacın 2018 ve 2021 yıllarında ortaya çıktığını, bulunamadığını ve son olarak Merkez Bankası rezervlerine gidildiğini anlattı.

Yaza %70 enflasyonla giriş yapılacak

– TÜSİAD tarafından yayımlanan 2022 Türkiye ekonomisi raporunda şu tespitler yapıldı: “Hem ekonomide talebin enflasyonist olması hem de globalden gelen emtia fiyat artışları hem de son dönemde TL üzerinde yeniden ortaya çıkan riskler enflasyonu daha da yüksek seviyelere taşımakta. Bu nedenle Mayıs-Haziran döneminde yıllık enflasyonun yüzde 70'lere kadar yükselmesini olası buluyoruz.” Raporda enflasyonun yılı baz etkisi ile yüzde 45'te kapatılabileceği açıklandı.

Büyüme tahmini yüzde 3

– TÜSİAD raporuna göre, Rusya-Ukrayna savaşının, başta turizm, enerji ve gıda olmak üzere yaşanacak gelişmelere göre ilk maliyetinin 40 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Raporda ortaya çıkan risklere rağmen 2022 için yıllık yüzde 3'lük büyüme tahmini yapılırken, bunun 4 puanının iç talepten gelmesi, net dış talebin ise 1 puanlık düşürücü etki yaratması bekleniyor.