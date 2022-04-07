Yangın söndürme uçağı ihalesinde ince hesaplar: THK inadı

Savunma Sanayi Başkanlığı ihale şartnamesine koyduğu bir maddeyle THK uçaklarını devre dışı bıraktı. SSB, ayrı ayrı açtığı ihalelerde 2-4 ton ve asgari 5 ton kapasite şartı koydu. 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, ormanlar alev alev yanarken 100 litre bahane edilerek bu yıl da hangarda tutulacak.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP iktidarı, THK'ya ait yerli ve milli imkan varken, yabancılara ait uçakları kiralama politikasından vazgeçmiyor.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak uçak ve helikopter tedariki için görevlendirilen Savunma Sanayi Başkanlığı da THK uçaklarını devre dışı bırakacak bir şartname hazırladı.

Bir ay önce 3 Mart’ta affını isteyen Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de ihale şartnamesine koyduğu 5 bin litre kapasite şartı getiren bir maddeyle 10 yıl orman yangınlarında başarıyla görev yapan ve halen tüm dünyada kullanılan 4 bin 900 litre kapasiteli THK'ya ait CL-215 uçaklarını ihaleye sokmamıştı.

Aynı şekilde bu yıl uçak tedariki için ilk kez görevlendirilen Savunma Sanayi Başkanlığı da THK uçaklarının ihaleye girmesini engelledi.

2-4 TON KAPASİTE ŞARTI

SSB'nin 28 Mart günü yayınladığı “Küçük Tanker Uçağı Tedarik Projesi İhale İlanı”nda şu şartı koydu:

“Proje kapsamında 20 (yirmi) adet 2-4 (iki-dört) ton tank kapasiteli (yeni veya üretim tarihinin üzerinden en fazla 3 (üç) yıl geçmiş ve 600 (altı yüz) saatin altında uçuş saati olan) uçaklar tedarik edilecektir.”



2-4 ton tank kapasiteli ifadesi nedeniyle, THK'nın CL-215 uçaklarının bu ihaleye girme ihtimali kalmadı.

SSB'nin bir gün sonra 29 Mart'ta yayınladığı “Küçük Tanker Uçağı Kiralama Projesi-2 İhale İlanı”nda da 2-4 ton kapasite şartı korundu.

SON İHALEDE 5 TON ŞARTI

SSB, 4 Nisan'da yayınladığı son ilanda da ince bir ayar yaptı. Bu defa daha büyük sınıf yangın söndürme uçağı ihalesi açtığını duyurdu. Bu defa da asgari 5 ton kapasite şartı koydu.

SSB'nin “Amfibik ve Büyük Tanker Uçağı Kiralama Projesi İhale İlanı”ndaki ifade aynen şöyle:

“Proje kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yılları yangın sezonu boyunca toplam 5 adet olmak üzere, asgari 5 ton tank kapasiteli Amfibik ve/veya asgari 8 ton tank kapasiteli Tanker Uçaklar kiralanacaktır.”



THK: “TUSAŞ'LA ANLAŞTIK SEZONA HAZIR OLACAĞIZ”

THK yönetimindeki Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, THK bünyesindeki CL-215'ten 3'ünün büyük bakım ihtiyacı nedeniyle atıl duruma düştüğünü kalan 6 uçağın geçtiğimiz yıl ihaleye hazırlandığını ancak şartname nedeniyle ihaleye katılamadıklarını açıklamıştı.

Kaya Aralık ayında yaptığı açıklamada, 6 uçaktan 4'ü için TUSAŞ'la anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. İmzalanan sözleşme gereği TUSAŞ'ın 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladığını kaydeden Kaya, “THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, bunu da karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hale gelebilecektir” demişti.

250 BİN FUTBOL SAHASI KADAR ORMAN YANDI

Türkiye, 10 yıl boyunca kullanılan THK uçakları anlaşılmaz bir nedenle devre dışı bırakıldığından bu yana 3 yıldır ciddi sorun yaşıyor. Zamanında ve yeterli sayıda yangın söndürme uçağı tedarik edilemediği için geçtiğimiz yıl 250 bin futbol sahası büyüklüğünde orman ale alev yandı.

Geçtiğimiz yıl Ruslardan bulunabilen ilk uçak Be-200'ün göreve başlaması Temmuz ayı ortasını bulmuştu.

GEÇTİĞİMİZ YIL 1 MİLYAR 206 MİLYON KİRA ÖDENDİ

Tüm Türkiye ayağa kaldıran yangınları söndürebilmek için yaz ortasında dünyanın dört bir yanından kiralanan uçaklara fahiş fiyatlar ödendi.

Haziranda 40 milyon lirayla başlayan kira ödemeleri eylülde 344 milyon lirayı aştı. Toplamda ödenen para 1 milyar 206 milyon lirayı buldu.

İlginizi Çekebilir Yangınlar başladı ortada yine uçak yok, SSB sil baştan yeni ihale açtı

İlginizi Çekebilir Yangın uçağı işi Bekir Pakdemirli'nin elinden alındı, milyarlık ihaleyi SSB istediğine verecek