Seçim olacaksa kuru tutmak şart

Kur şokunu baskılamanın giderek zorlaştığını söyleyen ekonomist Atilla Yeşilada, erken seçim olasılığının artığını belirterek “Eğer seçime gidilecekse kuru tutmak şart” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomist Atilla Yeşilada, iktidar açısından 2022 son baharında yapılacak seçimin 2023'te yapılacak bir seçime göre çok daha mantıklı olacağını belirtti. Türk Lirası'nın gücü ve değerinin halkın gözünde ekonominin gücünü ölçmek için önemli bir araç olduğuna işaret eden Yeşilada, “Eğer seçime gidecekseniz kuru tutmak şart” dedi.

SİYASETTEN SİLİNİR

Mesela Ekonomi yayınında erken seçim ihtimali olduğuna dikkat çeken Yeşilada, “Türk Lirası değer kaybettiğinde vatandaşın ekonomiye güveni azalıyor ve bunun da siyasi iktidara olan cezası anketlere yansıyor” dedi. “Kuru bu şekilde 2023 Haziran ayına kadar tutamazsın. Asıl sorulması gereken ekim ayına kadar tutabilir misiniz? Tutamazsınız” ifadelerini kullanan Yeşilada, “Ben iktidar için en korkutucu senaryoyu şu olarak görüyorum; Eğer TBMM erken seçim kararı alırsa ve ardından kur patlarsa, AKP 2001 öncesi pek çok siyasi partiye olduğu gibi siyasetten silinir” yorumunu yaptı.

BASKILAMAK ÇOK ZOR

Turizm gelirlerinin cari açık sorununu telafi etmesinin imkansız olduğunu söyleyen Yeşilada, “Önümüzdeki bir yılda 45 milyar dolar civarında cari açıktan bahsediyoruz. Önümüzdeki 12 ayda 160 milyar dolar tahmin edilen dış borcun bir kısmı da geri ödenecek. Net hata noksan kaleminden de para kaçabilir. Dolayısıyla böyle bir şoku baskılamak çok zor” dedi.

Enflasyon yükselirken halkın minneti 3 ay sürer

Yeşilada, şöyle devam etti: “EYT ve 3600 ek gösterge gibi sorunlar temmuzda çözülecek. Kamu çalışanlarına yine enflasyon üzerinde bir zam verilecek. Sözleşmeliler kadroya alınacak. Son olarak da üniversite öğrencilerine af gündeme gelebilir. Bu sorunları çözdükten sonra toplumda size duyulan takdir en fazla 3 ay sürer çünkü enflasyon yükselmeye devam ediyor. Devlet aklı karşılığını almak için 2-3 ay içinde seçime gitmek isteyecektir.”