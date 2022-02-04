Sefalette Arjantin’i geride bıraktık

Türkiye, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan %48.69’luk enflasyon oranıyla, Sefalet Endeksi’nde borç krizi yaşayan Arjantin’i geride bıraktı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Amerikalı iktisatçı Arthur Okun tarafından işsizlik oranıyla enflasyon oranının toplanmasından oluşan bir gösterge olarak ortaya konulan Sefalet Endeksi dünyada yükselen enflasyona rağmen çoğu ülke için işsizliğin artan fiyatlardan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Türkiye'de ise işsizliğin yanı sıra hayat pahalılığının da artmasıyla halk çifte tehditle yoksullaşıyor. Gelişmekte olan (emerging) ve sınır (frontier) piyasalar kategorisine giren 40 ülkede en son açıklanan işsizlik ve enflasyon verilerinin toplamıyla oluşturulan endekste Türkiye 59.89 endeks puanıyla Arjantin'i (59.1) geçerek ilk sıraya yerleşti.

DÜNYADA 10'UNCU

Türkiye 186 ülke arasında ise ilk 10'a hızlı bir giriş yaptı. Böylece, Venezuela, Sudan, Lübnan, Zimbabve, Surinam ve Etiyopya gibi sıkıntılı ülkelerin varlığına rağmen ilk 13'teki göze çarpan ülkelerden biri oldu.

Enflasyon 29 ülkede yüzde 10'un üstünde

Türkiye'nin son birkaç yılda Sefalet Endeksi'nde hızlı bir yükseliş gösterdiğini belirten Greenwest Danışmanlık Yönetici Direktörü Emre Akçakmak, dünyada 186 ülkenin sadece 29'unda enflasyonun %10'u aştığına ve sadece 13'ünde %20'den fazla enflasyon görüldüğüne dikkat çekti. Akçakmak, “Türkiye'de süpermarket kâr marjları gibi üzerinde çok tartışılan konulardan başka sebeplerin de olduğu aşikâr” yorumunu yaptı.