Sektörel güven endeksi hizmet ve perakendede artarken inşaatta azaldı
TÜİK'e göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2022 Ocak'ta 2021 Aralık'a göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2022’ye ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2022 Ocak’ta 2021 Aralık’a göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5 azaldı.
PERAKENDEDE SATIŞ BEKLENTİSİ AZALDI
İnşaat sektöründe gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi Ocak 2022’de bir önceki aya kıyasla yüzde 10,6 azaldı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ise aynı dönemde yüzde 2,1 yükseldi.
Perakende sektöründe gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi Ocak 2022’de bir önceki aya göre yüzde 8,5 azaldı. Mevcut mal stok seviyesi de yüzde 11,5 arttı.
Hizmet sektörü güven endeksine bakıldığında ise, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 5,4 artarken; gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi, Ocak 2022’de bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 azaldı.