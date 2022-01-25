Sektörel güven endeksi hizmet ve perakendede artarken inşaatta azaldı

TÜİK'e göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2022 Ocak'ta 2021 Aralık'a göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2022’ye ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2022 Ocak’ta 2021 Aralık’a göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5 azaldı.

PERAKENDEDE SATIŞ BEKLENTİSİ AZALDI

İnşaat sektöründe gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi Ocak 2022’de bir önceki aya kıyasla yüzde 10,6 azaldı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ise aynı dönemde yüzde 2,1 yükseldi.

Perakende sektöründe gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi Ocak 2022’de bir önceki aya göre yüzde 8,5 azaldı. Mevcut mal stok seviyesi de yüzde 11,5 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksine bakıldığında ise, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 5,4 artarken; gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi, Ocak 2022’de bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 azaldı.

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