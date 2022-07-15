SGK, Atatürk’ün kurduğu 100 yıllık THK’nın hesaplarına bloke koydu

SGK, prim borçlarını ödeyemeyen Türk Hava Kurumu ve THK Üniversitesi'nin tüm hesaplarına bloke koydurdu. Özel şirketlerin milyarlarca liralık vergi ve SGK borçları silinirken, Atatürk'ün talimatıyla kurulan asırlık kurum maaş ödeyemecek hale geldi.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1925 yılında Atatürk’ün talimatıyla havacılık sanayisini kurmak; askerî, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak hedefiyle açılan ve yetiştirdiği binlerce pilotla Türkiye’de havacılığın gelişmesinde büyük rol oynayan Türk Hava Kurumu AKP iktidarında çok zor günler yaşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim alacaklarını tahsil edemediği Türk Hava Kurumu ve THK Üniversitesi’ne haciz kararı aldırdı ve tüm hesaplarına bloke koydurdu. Karar, THK Genel Merkezi çalışanlarının Temmuz ayı maaşları ödendikten birkaç saat sonra uygulandı.

MAAŞLARIN YÜZDE 40’I ÖDENEBİLDİ

THK Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışanlarının maaşlarının ise arife günü yüzde 40’ı ödenebildi. THK’nın 81 ildeki tüm il ve ilçe şubelerinin de hesaplarının bloke edildiği öğrenildi. Şubelerin bir süredir hacizler nedeniyle hesaplarına para yatıramaz hale geldiği belirtiliyor.

THK ve SGK’dan resmi bir açıklama yapılmazken, THK Genel Merkezi’nin 26 milyon TL ve THK Üniversitesi’nin 85 milyon TL prim borcu olduğu kaydedildi. Üniversite’nin kurulduğu 2011 yılından bu yana neredeyse hiç prim ödemediği belirtiliyor.

THK personeli gelecek ay maaşlarını alamamaktan endişe ediyor. Blokenin kaldırılması için THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya’nın, SGK Yönetim Kurulu Başkan Cevdet Ceylan’la çözüm için temasta olduğu ancak henüz bir çözüm bulunamadığı öğrenildi.

AKP’Lİ KAYYUM “YAPILANDIRDIK” DEMİŞTİ

Türk Hava Kurumu’nu yönetmek üzere 2019 yılında atanan AKP’li eski bakan Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, 2020 yılı sonunda yaptığı açıklamada, kurumun 10 bankaya olan toplam 1,5 milyar lira borcu ile vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını duyurmuştu.



ASIL KRİZ 2023’TE

Geçtiğimiz yıl istifa eden Kayyum Heyeti Bakanı Cenap Aşçı şu açıklamayı yapmıştı. “Bankalara olan borçlar 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldı. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı 2 yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, Kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız.” THK’nın gelecek yıl başlayacak bu ödemeleri yapması da imkansız görünüyor.

ÖNCE KURBAN DERİSİ TEKELİ YETKİSİ KALDIRILDI

THK’ya en büyük darbe 2013 yılında mevzuatta yapılan değişiklikle yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yönetmelikle THK’nın kurban derisi toplama konusundaki tekel yetkisini kaldırdı. THK öne önemli gelir kaynaklarından birini böylece kaybetti.

SONRA UÇAKLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Ardından ikinci büyük darbe, THK’nın en büyük gelir kaynaklarından biri olan yangın söndürme uçaklarıyla geldi. AKP iktidarı yıllarca hem Türkiye’de hem yurtdışında başarıyla çalışan THK’ya ait CL-215 ve Dromader uçaklarını devre dışı bıraktı. Yerli ve milli uçaklar Etimesgut’ta yerde tutulurken, yurtdışından kiralanan uçaklara milyarlarca ödeme yapıldı. Sadece 2021 yılında 1.2 milyar TL yangın söndürme uçağı kirası ödendi.

İlginizi Çekebilir Efsane geri döndü: ‘Vizontele' diyerek dalga geçtikleri THK uçakları uçuşlara başladı

İlginizi Çekebilir ‘Ata emaneti' dedi, hacizleri kaldırdı!