Shell’in CEO’su: Avrupa’nın enerji krizi bir kıştan fazla sürecek

Avrupa’nın enerji devi Shell’in CEO’su Ben van Beurden hızlı çözümler bulunması gereken birkaç kış geçirilebileceğini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli petrol ve doğalgaz devi Shell'in CEO'su Ben van Beurden, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu enerji krizinin bir kıştan daha uzun sürmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Van Beurden bölgedeki ülkelerin birkaç yıl boyunca karneyle enerji dağıtımına geçmek zorunda kalabileceği konusunda uyardı.

Rusya'nın enerji arzında daha fazla kesintiye gitmesi geçen hafta Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasına neden olmuş ve kıta ekonomisinin derin bir resesyona gireceğine yönelik endişeleri artırmıştı.

‘ENERJİ KRİZİ AVRUPA DAYANIŞMASINI TEST EDECEK'

Financial Times'ın haberine göre van Beurden bugün yaptığı açıklamada hükümetlerin kilit sektörleri nasıl devam ettireceklerine karar vermek zorunda kaldıkları için krizin AB üye ülkeleri arasındaki “dayanışmayı” test edeceğini söyledi.

Van Beurden, enerji devleri Shell, TotalEnergies ve Equinor ile Norveçli gübre grubu Yara arasında yeni bir karbon yakalama ve depolama anlaşmasının lansmanını kutlamak için Norveç’te düzenlenen bir törende konuştu.

‘BASKILAR BİR KIŞTAN UZUN SÜRECEK'

Shell'in CEO'su enerji kaynakları üzerindeki baskıların sadece bir kışla sınırlı kalma ihtimalinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Ben van Beurden karne uygulaması ya da hızlı alternatifler yoluyla çözümler bulunmasını gerektiren birkaç kış geçirilebileceğini belirtti.

Avrupa'nın gösterge doğalgaz fiyatı geçen hafta neredeyse üçte bir oranında artarak cuma günü 1000 metreküp başına 3618 Euro'nun üzerine çıktı. Bu seviye iki yıl önceki fiyatlardan 30 kat daha fazla ve ABD'deki mevcut fiyatların 10 katından daha yüksek.

Shell'in CEO'sunun krizin uzun ömürlülüğü konusundaki uyarısını bir diğer enerji devi Total'ın CEO’su Patrick Pouyanné tekrarladı.

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