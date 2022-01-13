Sıfır araçta ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sıfır araçlarda ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV baremlerine yüzde 60 ve yüzde 70'lik ara baremler eklendi. Değişiklikle sıfır araç fiyatlarının yüzde 3-11 aralığında düşmesi bekleniyor. Peki hangi modelde ne kadar indirim olacak?

Sozcu.com.tr

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Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu yıl sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre,1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3’ten 5’e çıkarıldı.

Kararla ayrıca, ÖTV’ye esas yeni matrah dilimleri de listeye girdi.

Buna göre, fiyatı 120 bin TL’yi kadar olan araçlar yüze 45’lik ÖTV’ye; 120 bin ila 150 bin TL aralığında olan araçlar yüzde 50’lik ÖTV’ye; 150 bin TL ila 170 bin TL fiyat aralığındaki araçlar yüzde 60’lık ÖTV’ye; 170 bin TL ila 200 bin TL aralığındakiler yüzde 70’lik ÖTV’ye ve 200 bin TL üzerindeki sıfır araçlar da yüzde 80’lik ÖTV’ye tabi olacak.

Böylece mevcut ÖTV baremlerine yüzde 60 ve yüzde 70’lik ara baremler eklenmiş oldu.

YÜZDE 3-11 ARALIĞINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Peki son kararla birlikte fiyatlarda nasıl bir değişim olacak?

Sozcu.com.tr olarak sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre, matrah artışının bazı otomobil fiyatlarını yüzde 3 ila yüzde 11 aralığında düşürmesi bekleniyor.

Buna göre:

• Fiyatı 120 bin liraya kadar olan araçlarda yüzde 3’lük bir fiyat düşüşü bekleniyor.

• Yüzde 60’lık ÖTV dilimine giren, yani fiyatı 150 bin ila 170 bin TL aralığında olan fiyatlarda yüzde yüzde 11,

• Yüzde 70’lik ÖTV dilimine giren, yani fiyatı 170 bin TL ila 200 bin TL aralığındaki araçlarda da fiyatların yüzde 5 düşmesi bekleniyor.

• Öte yandan, hibrit araçlardaki fiyat düşüşü beklentisi ise yüzde 16 oldu. Hibrit modellerdeki en fazla fiyat indiriminin ise 130 bin TL ila 200 bin TL aralığındaki araçlarda olacağı belirtildi.

HANGİ MODELDE NE KADARLIK İNDİRİM OLACAK?

• Halihazırda satış fiyatı yaklaşık 420 bin TL olan Fiat Egea Sedan model aracın 395 bin TL’ye,

• Renault Clio Joy markasının 349 bin liradan 310 bin liraya düşmesi bekleniyor.

• Toyota Sonkar Müdürü Aykan Ceylan’ın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, Toyota Corolla 1.5 vision otomotik 2021 model otomobil liste fiyatı yüzde 80’lik ÖTV diliminde 368 bin 850 TL. Gelen ara kademeler neticesinde yüzde 60 dilime girmesi nedeniyle liste fiyatı 328 bin 87 TL ye inecek. Yani yüzde 11,05 oranında bir indirim söz konusu olacak.

“Bunlar maalesef geçiçi çözümler olduğu için sektörün önünü görmesini engellediği gibi plan yapmasını da zorlaştırıyor” diyen Aykan, şu değerlemeyi yaptı:

“Eğer ÖTV sistemi kalıcı olarak Avrupa normlarına uygun hale getirilebilirse ülkemizde daha ucuza ve milyonun üzerinde otomobil satılır. Dolayısıyla sektör daha fazla istihdam sağlayacağı gibi ödediği vergi toplamda daha fazla olacaktır.”

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