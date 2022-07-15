Somalı madenciler özelleştirmeye karşı eylem başlattı

Manisa’nın Soma ilçesinde Eynez maden ocağının ihalesiz bir şekilde Yeni Anadolu Madencilik şirketine devredilmesine maden işçileri tepki göstererek direniş başlattı. Madenciler, özel şirketin araçlarını sahaya sokmamak için girişleri iş makineleriyle kapattı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Soma ilçesinde devlete ait Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) bağlı Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) bünyesinde üretim yapan ve 25 milyon ton kömür rezervine sahip Eynez maden ocağı, Kurban Bayramı'nın arefesinde özelleştirilerek Yeni Anadolu Madencilik şirketine devredildi.

Devlete ait bir maden ocağının tam kömür üretimi yapılacağı sırada özel bir firmaya devredilmesini peşkeş olarak değerlendiren Eynes maden ocağındaki işçiler eylem başlattı. Somalı maden işçileri, özelleştirmeye tepki göstererek, özel şirketin makinelerinin girmesini engellemek amacıyla maden sahasının girişlerini iş makineleri ile kapattılar.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, özelleştirilen maden ocağının işçileriyle bir araya gelerek yaşanan sıkıntıyı yakından dinledi.

‘BUNUN ADI PEŞKEŞ ÇEKMEKTİR’

CHP'li Bakırlıoğlu'nun maden işçilerini ziyaretinde yer alan Maden-İş Sendikası Soma Şube Başkanı Şevket Şahin, Eynez maden ocağının bir bölümünün ihalesiz bir şekilde Kurban Bayramı arifesinde özel şirkete devredildiğini belirterek, özelleştirmeyi peşkeş olarak nitelendirdi.

Maden-İş Sendikası Şube Başkanı Şahin ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TKİ tüm çalışmaları tamamlanmış, topraktan temizlenmiş bir ocağı tam kömür çıkarılacak zamanda özel bir şirkete devrediyor. Bunun adı peşkeş çekmektir. Birçok maden işçisi bayrama matem havasında girdi. Soma'da 13 bin maden işçisi buradan ekmek yemektedir. Biz kimsenin ekmeğinde değiliz. Bizim derdimiz kendi işimiz ve aşımızda. Kamu ihale kanununu bertaraf edip peşkeş çekerek burayı özel bir firmaya verdiler. Bu saatten sonra hiçbir peşkeşi kabul etmiyoruz. Sonuna kadar mücadeleye varız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, geldikleri gibi giderler diyoruz.”



‘İŞ ÜRETİME GELİNCE SAHA YANDAŞA DEVREDİLMİŞ’

Özelleştirilen ocakta incelemelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kömür çıkarılma aşamasına gelmiş maden ocağının aniden özel bir şirkete devredilmesine bir anlam veremediklerini dile getirdi.

Açıklamasında TKİ'nin Eynez maden ocağının bir bölümünün Yeni Anadolu Madencilik şirketine ihalesiz olarak verdiğini ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kömür maden ocaklarının tüm ruhsatları TKİ'nin uhdesinde ve Soma bölgesinde hem yeraltı hem de yer üstü madenciliği yapılmakta. TKİ'ye ait ocakların bir kısmı rödovans ve hizmet alım sözleşmesi ile özel sektör tarafından işletilmektedir. TKİ açık ocak şeklinde işleteceği Eynez ocağını tüm hazırlıklarını bitirip, üretim aşamasına getirdikten sonra, TKİ kendi hissedarı olduğu Yeni Anadolu Madencilik şirketine ihalesiz vermiştir. Ruhsatı TKİ'ye ait 25 milyon ton kömür rezervine sahip olan ve açık ocak şeklinde işletilecek kömür madeni sahası dekapaj denilen yöntemle üzerindeki tüm toprak ve kayalar temizlenerek kömür madeni açığa çıkarılmış. TKİ Soma'daki açık ocakta kömür çıkarmak için tüm hazırlıkları tamamlamış, tüm masrafları yapmış, iş üretime gelince saha yandaş şirketlere devredilmiş. Aslında geriye sadece kömürü almak kalmış. Açık ocakta açığa çıkarılan kömür sadece kazılacak ve kamyonlara yüklenecek ama nedense TKİ bu aşamada üretimden vazgeçmiş.”



‘KAYNAKLARIN NASIL PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİNİN ÖRNEĞİ’

AKP'nin son 20 yıldır özelleştirmeler adı altında devletin tüm mallarını yandaşlara peşkeş çektiğini söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu, Soma'da yaşanan özelleştirmenin de bunun örneği olduğunu ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında sözlerine şöyle devam etti: “Soma'da yaşananlar, AKP iktidarının devletin kaynaklarını nasıl yandaşlara peşkeş çektiğine çok iyi bir örnek. Son zamanlarda kömür fiyatlarındaki aşırı fiyat artışının arkasında da bu zihniyet yatıyor. TKİ üretimden vazgeçiyor. Kendi ürettiği, hizmet alımı ve rödovans karşılığı aldığı tüm kömürleri termik santrallerine veriyor. Sanayiciye özellikle ısınma amaçlı kömür satışını durdurması, vatandaşı özel sektörün insafına terk etmiş durumda. Bu nedenle Manisa Soma'da devletin kömürünün fiyatı 2 bin 4 lira iken, aynı kömür Demirci'de 4 bin 500 liraya çıkıyor. Kömür piyasasında fiyat istikrarını sağlayacak olan TKİ'nin hiçbir inisiyatifi kalmamıştır. Anlamadığımız konu, Soma'daki bütün kömür madeni ruhsatları devletin, bu ocaklardan kömür çıkarılıyor, ama devlet satacak kömür bulamıyor. Ülkenin en önemli maden kurumu maalesef siyasi iktidarın yandaşlara rant aracına dönüşmüştür. Kamunun sektörden çıkması ile fiyatlar yükseliyor ve fiyatlar daha da yükselecek. Bu durum TKİ'de çalışan madencileri de tedirgin etmektedir. Kurumun üretimden vazgeçmesi ile işçilerin durumunun ne olacağı belli değildir.”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasının ardından özelleştirilen Eynez maden ocağında incelemelerde bulundu.

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