İç turizm yüzde 100 zamlanıyor

Jolly CEO'su Mert Vardar, bu yaz yerli turiste yansıyacak fiyat artışlarının yüzde 100'ü bulacağını söyledi. Vardar, bu oranın yüzde 25-30 seviyesinde olacakken, enerji başta olmak üzere yapılan zamların otellerin alım gücünü düşürdüğünü, bu yüzden fiyat artışlarının çok daha yüksek olacağını belirtti.

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Jolly CEO’su Mert Vardar, iç turizmde bu yıl ortalamada yüzde 40-50 fiyat artışı yaşanacağını; erken rezervasyondan ana sezona geçişte ise bu artışın yüzde 100’e varabileceğini söyledi.

Vardar, dünyanın önde gelen turizm fuarlarından EMITT’te düzenlenen Jolly basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kasım ayında başlayan erken rezervasyon döneminde öngördüklerinin üzerinde bir talep aldıklarını belirten Vardar, “Kasım, aralık ve ocak ayında kişi sayısı olarak bütçemizin üzerinde talep var, çok ciddi satış alıyoruz. Kontenjan sıkıntısı oluşacağı için fiyatların daha da artacağı bir sezon olabilir” dedi.

YÜZDE 25 OLACAKTI, ENERJİ ZAMLARI ARTIRDI

Vardar, erken rezervasyon dönemi öncesinde fiyat artışlarının yüzde 25-30 seviyesinde olacağını öngördüklerini ancak enerji başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki zamların ardından otellerin alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle fiyat artışlarının da çok daha yüksek gerçekleşeceğini söyledi.

Vardar, “2022 ortalaması olarak yüzde 40-50 arası sepet artışı söz konusu olacak. Bizim yüzde 46 ortalama sepet artışı hedefimiz var. Ama erken rezervasyon döneminin bitiminde şu anki fiyatlardan yüzde 100 artış olabilir. En az yüzde 40 ama bazı otellerde yüzde 100’lere varan artış bekliyoruz. Sezonda en az yüzde 60-100 arası daha pahalıya satış olacak” dedi.

10 MİLYON KİŞİNİN SEYAHAT ETMESİ BEKLENİYOR

Vardar, Jolly olarak iç turizmde kişi sayısı olarak yüzde 40 büyüme hedeflediklerini söyledi.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise, artan fiyatlar ve düşen alım gücünün iç turizmi nasıl etkileyeceği ile ilgili bir soru üzerine, bu yıl iç pazarda daralma beklemediğini belirterek, seyahat acentaları vasıtasıyla 10 milyon kişinin seyahat etmesini beklediklerini söyledi. (REUTERS)



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