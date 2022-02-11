Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisi

Merkez Bankası'nın şubat ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75'ten yüzde 34,06'ya çıktı. Piyasa katılımcılarının sene sonu dolar/TL kuru tahmini ise 16,13'ten 16,04'e geriledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcı ile yaptığı 2022 yılı şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı.

Buna göre katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi artarken dolar/TL ve faizlere ilişkin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,75 iken, bu anket döneminde 34,06 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,37 iken, bu anket döneminde yüzde 24,83 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 15,42 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20’sinin beklentileri yüzde 22,00 – 24,99 aralığında olurken yüzde 26,67‘sinin beklentileri ise yüzde 25,00 – 27,99 aralığında kaldı.

DOLAR VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13 iken, bu anket döneminde 16,04 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 16,85’den ve 16,62’ye indi.



Katılımcıların gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

PİYASANIN FAİZ BEKLENTİSİ

TCMB’nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,27’den yüzde 14,19’a geriledi.

İlginizi Çekebilir Cari açık aralıkta 16 ayın zirvesine yükseldi

İlginizi Çekebilir ABD'de enflasyon depremi: 7 faiz artışı bekleniyor