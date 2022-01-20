Rekabet Kurumu’ndan Digiturk’e ceza

Rekabet Kurumu, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'ye (Digiturk) bayilere getirdiği bölgesel kısıtlamalar nedeniyle para cezası verdi.

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu’nun Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Digiturk) hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

Digiturk ve bayileri hakkında yürütülen soruşturmada şirkete 7 milyon 68 bin 133 lira para cezası verildi.

Kararda şirketin, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında bayilerin kendilerine tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasakladığı ve rekabeti ihlal ettiği bildirildi. 48 satıcı ise aralarında herhangi bir anlaşma bulunmadığı için cezalandırılmadı.

REKABET KURUMU AÇIKLAMASI

Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin (Digiturk) Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle ve Digiturk bayisi sıfatı ile bu ticari paketleri arz eden teşebbüslerin fiyatlama ve pazar paylaşımı davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla açılan ve Digiturk ve bayileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

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