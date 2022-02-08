TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan elektrik fiyatları açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama geldi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” ifadelerine yer verdi.

Kalın, katıldığı bir televizyon programında yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacağını söyledi.

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