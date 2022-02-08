Abone Ol

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan elektrik fiyatları açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:04 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan elektrik fiyatları açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama geldi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” ifadelerine yer verdi.

Kalın, katıldığı bir televizyon programında yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacağını söyledi.

AKP'li başkan yardımcısı: Elektrik faturaları abartılıyor İlginizi Çekebilir AKP'li başkan yardımcısı: Elektrik faturaları abartılıyor Kesintisiz ve ucuz elektrik hayal oldu İlginizi Çekebilir Kesintisiz ve ucuz elektrik hayal oldu Isparta neden karanlıkta kaldı, mağdur vatandaşlar ne yapmalı? İlginizi Çekebilir Isparta neden karanlıkta kaldı, mağdur vatandaşlar ne yapmalı?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Cumhurbaşkanı Ekonomi Isparta son dakika sosyal medya Türkiye