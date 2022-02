Zam geldi ama hâlâ 5 ilaçtan biri bulunamıyor

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, geçen hafta tüm ilaçlara yapılan yüzde 37,43'lük zamdan sonra hâlâ 100 ilaçtan 20'sinin piyasada bulunamadığını söyledi. Bazı antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaçlarının yanı sıra antidepresanlar da bulunamıyor. Bu sorunun gelecek aylarda artması bekleniyor.

Gamze BAL

Bir hafta önce tüm ilaçlara yapılan yüzde 37,43’lük kur zammı sonrası hâlâ çoğu ilaç bulunamıyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Fiyat geçişinden sonra birçok ilaç piyasa verilmeye başladı ancak ‘yok ilaçların’ sayısı hâlâ fazla” dedi.

“İlaçlara yapılan kur zammı öncesi her 100 ilaçtan 25’i bulunamazken şimdi her 100 ilaçtan 20’si bulunamıyor” diyen Ercanlı, “Bu sorun bazı antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaçlarının bir kısmı ve antidepresanlar gibi hemen hemen her ilaç grubunda yaşanıyor. Ucuz ilaçların da bulunurluğunda sıkıntı var” diye konuştu.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, kur zammı sonrası ilaçların hemen piyasaya verilememesinin biraz da nakliyeyle ilgili olduğunu, bu sorunun gelecek hafta sonuna kadar önemli ölçüde azalacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Ercanlı da Özcan gibi gelecek hafta piyasaya verilen ilaçların sayısının artacağını ancak yine de bu sorunun tüm yıl boyunca belli aralıklarla süreceğini, hatta gelecek seneye de sıçrayacağı öngörüsünde bulundu.

‘YOKLARIN SAYISI ARTACAK’

Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan Euro/TL kuru her yıl şubat ayında güncelleniyor. Bu yıl için belirlenen zam oranı yüzde 37,43 olmuştu. Aralık ve ocak ayında belli ilaçlara yüzde 30’un üzerinde zam gelmesinin ardından, bu ay itibarıyla da tüm ilaçlara yüzde 37,43 oranında zam gelmişti.

“Bu yıl Euro/TL kuru yıl sonuna kadar 15’ler seviyesinde kalsa bile 2023’te ilaçlara en az yüzde 50 zam yapılması gerekecek” diyen Taner Ercanlı, “Yüzde 37’lik zam sonrası ilaçların bulunamaması sorunu devam ediyorsa, yüzde 50 zam sonrasını siz düşünün” dedi ve şöyle devam etti:

‘HASTA SAYISINA YETMİYOR’

“‘İlaç var’ demek, hasta sayısına yetmesi anlamına gelmiyor. Şu an olan da bu. Yokların sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Gelecek aylarda ilaçların bir kısmının bulunurluğunda ciddi sıkıntı yaşayacağız. Çünkü kur zammıyla yapılan fiyat geçişlerinin ilaçların bulunur olmasına yetmeyeceğini söylemiştik. Yeni bir fiyat kararnamesi oluşturulmalı.”

Tüm ilaçlara aynı oranda zam yapılmasının da yeni sorunlara yol açtığını aktaran Ercanlı,

“Maliyetler çok yüksek. Her ilacın maliyeti aynı olmadığı halde tüm ilaçlara aynı oranda zam geliyor. Karlılık oranı düşük olduğu için sanayi bunları üretmekten imtina ediyor. Ya bu ilaçlar piyasadan kalkıyor ya da yetim ilaç statüsüne düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘DEMEK Kİ FİRMALARIN ELİNDE VAR’

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan ise vurgulanması gereken asıl kısmın, piyasada olmayan ve hasta mağduriyetine yol açan ilaçların firmaların elinde gerçekten bulunup bulunmadığının sorgulanması olduğunu söylüyor.

Özcan, “Piyasada bulunamayan ilaçlar kur zammından sonra parti parti gelmeye başladı. Yeterli sayıda olmasa da demek ki firmaların elinde vardı” dedi.

“Sıfırdan üretiliyor olsa eczanelere ulaşması daha geç bir zaman alır” diyen Özcan, “Belli ki hazırda bekletilen ilaçlardı ve kur zammından sonra verilmeye başlandı. Bekletilen ilaçlar zammı aldıktan sonra piyasa sürülmeye başlanıyor, olan vatandaşa oluyor” diye konuştu.

‘ZAMLARI SENE İÇERİSİNE YAYMAK GEREKİR’

Özcan, vatandaşın bu şekilde mağdur edilmesinin önüne geçmek için ise şu öneride bulundu:

“Bu zammı sene içerisine yaymak gerekir. Kararnamedeki gibi senede bir kez şubatta yapılan zam yerine yıl içinde birkaç kez güncellenmeli. Yani aynı oran bile olsa bölerek yapılırsa bu tarz sıkıntılar yaşanmaz. Aksi halde halka eziyet haline geliyor.”

