S&P’den Türkiye kararı: Yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin yerel para cinsi kredi notunu düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu ‘B+’ olarak teyit etti ancak yerel para cinsinden kredi notunu ‘BB-‘den ‘B+’ya düşürdü.

Kararın gerekçesinde, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşından kaynaklanan yükselen enerji fiyatlarının etkisini dikkat çekildi. ‘B+’, yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altında bulunuyor.

S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin kredi notu görünümünün ‘negatif’ olarak korunduğu kaydedildi.

UKRAYNA’DAKİ SAVAŞA DİKKAT ÇEKTİLER

Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’yi etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) net döviz rezervleri güçlenirken kamu politikasının ve para politikası etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğinin gözlemlenmesi halinde görünümün durağan olarak revize edilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl 2,9 büyümesinin beklendiği belirtildi.

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