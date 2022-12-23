SPK’dan sosyal medya fenomenlerine ceza

SPK, sosyal medya üzerinden borsa ile ilgili yanıltıcı bilgi verdiği ileri sürülen fenomenler hakkında yasal işlem yaptı.

Sozcu.com.tr

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sosyal medya ve internet üzerinden yapılan manipülasyonlarla ilgili ceza verdi.

Bir süredir yatırımcının kararlarını etkileyen ve şikayetlere neden olan sosyal medya fenomenleri konusunda çalışmalar yapan SPK, çeşitli hesaplar hakkında ilgili yasal işlem başlattı.

21 ve 22 Aralık tarihlerine yayımlanan SPK bültenlerine göre pek çok kişiye işlem yasağı, ceza ve suç duyurusu gibi önlemler uyguladı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE CEZA

SPK’tan yapılan açıklamaya göre, @birarifin (Aslan Amca) adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda ve hesap kullanıcısı Barbaros Arif Nacaroğlu’na 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Açıklamada ‘borsada gerçekleştirilen işlemlerde yanıltıcı bilgi ve söylemlere başvurma’ konusundaki kanun maddesine atıf yapıldı.

Açıklamaya göre @rotasizborsacı (Rotasız Borsacı) isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda bulunan Nedim Erol hakkında da 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Açıklamada bu kullanıcının Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işlemlerde yanıltıcı bilgilere başvurduğuna ilişkin şüphelere yer verildi.

SPK ayrıca @borsa_analiz_1 isimli Twitter hesabı üzerinden Aksa Enerji ve Teknosa hisseleriyle ilgili takipçilerine alım veya tut tavsiyesi vermesi sonrasında satış yapması nedeniyle Tahir Göze hakkında 907 bin TL para cezası verdi.

SPK’dan konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aksa Enerji Üretim A.Ş. pay piyasasında 18.08.2022-05.09.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ve Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. pay piyasasında 18.08.2022-13.10.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir”

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler için de Hasan Göçmen ve Eyüp Başka isimli vatandaşlar hakkında altı ay borsada işlem yasağı getirildi.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

SPK ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet sitelerine erişimin engellenmesi için işlem başlattı. SPK toplamda 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için işlem yaptı.