Starbucks’tan kahveye büyük zam

Kahve zincirlerinden Starbucks, bugün itibarıyla ürünlerine zam yaptığını sozcu.com.tr'ye doğruladı. Şirketin internet sitesinde yer alan 2022 fiyat listesi ile bugünkü fiyatlar karşılaştırıldığında, ürünlerin sene başından bu yana yüzde 39,5 ila yüzde 55 aralığında zamlandığı görülüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

En büyük kahve zincirlerinden Starbucks, kahve fiyatlarına bugün itibarıyla zam yaptı.

Zam sosyal medyada gündem olurken, şirketten kamuoyuna bir açıklama gelmemişti. Sozcu.com.tr’ye konuşan bir şirket yetkilisi zammı doğruladı.

Bugün itibarıyla yapılan zam oranının ortalama yüzde 25 olduğu belirtildi. Şirketin internet sitesinde yer alan 2022 fiyat listesi ile bugünkü fiyatlar karşılaştırıldığında, sene başından bu yana şirketin sattığı bazı kahve ürünlerinin yüzde 39,5 ila yüzde 55 aralığında zamlandığı görülüyor.

BİRA FİYATLARIYLA YARIŞIYOR

Buna göre, Starbucks’ın popüler kahvelerinden White Chocolate Mocha, 2022 başında 22 TL iken bugün itibarıyla 34,25 TL’ye çıktı. Sene başında 21,50 TL olan Cool Lime ise 30 TL’ye yükseldi. Yine sene başında 20 lira olan Chai Tea Latte ise bugün itibarıyla 29,75 liraya çıkmış durumda.

Kahve çeşitlerinin fiyatları bu haliyle, ÖTV nedeniyle yüksek seyreden bira fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Halihazırda bazı yaygın markaların 50 cl bira fiyatları 21,50-27,50 TL aralığınde seyrediyor.

Öte yandan, kahve fiyatları artmaya devam ediyor. Küresel kahve fiyatları, hem üretim koşullarındaki olumsuzluklar hem de lojistik maliyetlerinin etkisiyle 2021 başından sonuna kadar yüzde 90 civarında yükselerek 10 yılın zirvesine ulaşmıştı.

Yurt içinde de 2021 başında 30 TL'den satılan kahve, 2021 sonu itibarıyla 200 TL'ye yükselmişti. Fiyat artışları 2022 itibarıyla da devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Netflix fiyatlarına zam geldi: Aylık 78 TL'ye dayandı

İlginizi Çekebilir Suudiler ambargoyu gevşetti, Kaşıkçı dosyası kapandı... Sırada swap anlaşması mı var?