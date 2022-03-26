Striptiz kulübü faturası bankacıların başını yaktı

Alman Deutsche Bank, striptiz kulübüne gidip faturayı da bankaya ödetmek isteyen yöneticilerini kovdu.

Sozcu.com.tr

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Alman Deutsche Bank, yeni bir skandalla dünya gündeminde. Banka, New York biriminde çalışan bazı kıdemli yöneticilerini, striptiz kulübü faturasını iş harcaması gibi göstermeye çalıştıkları gerekçesiyle kovdu.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, bankanın ABD'deki eski hisse senedi piyasaları şefi Ben Darsney'in de aralarında bulunduğu dört üst düzey bankacıyı kovduğu bildirildi.

Frankfurt merkezli bankanın bir sözcüsü, Bloomberg'e gönderdiği e-postada “Deutsche Bank, olası suistimal iddialarını kapsamlı ve önyargısız bir şekilde araştırıyor” dedi.

E-postada ayrıca, “Davranış kurallarımızın veya şirket politikamızın ihlallerine göz yummayız ve koşulların ciddiyetine uygun şekilde düzeltici önlemler alırız” denildi.

Kovulan diğer isimlerden Ravi Raghunathan'ın da müdür pozisyonunda olduğu, Brandon Sun'ın yönetici, Daniel Gaona'nın müdür yardımcısı pozisyonda çalıştığı aktarıldı.

BİR MÜŞTERİYİ DE GÖTÜRMÜŞLER

New York Post'ta yer alan haberde ise, söz konusu bankacıların bir banka müşterisiyle birlikte şubat ayında bir striptiz kulübüne gittikleri, faturayı da iş harcaması olarak göstermek istedikleri aktarıldı.

Haberde, faturanın 1000 dolardan az olduğu öne sürüldü.

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