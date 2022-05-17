Süper tahvilin ödemesi seçimden sonraya kalır

Piyasalar, kaynak arayışı artan iktidarın ihraç edeceği ürünün 'süper tahvil' mi yoksa 'süper bono' mu olacağı sorusuna yanıt arıyor. Süper bononun maliyetinin yüksek olacağı belirtiliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türk Lirası'ndaki değer kaybının hızlanması ile birlikte Hazine'nin ihraç etmek üzere olduğu enflasyon korumalı tahvil ürününün ayrıntıları piyasa için en önemli belirleyicilerden biri oldu. Piyasalar hazırlıkları biten tahvili beklerken, borsada daha şimdiden satış baskısı yarattı. Yeni finansal üründe iki seçenek var: Vadesi bir yıldan kısa olan “bono” mu; yoksa vadesi bir yıldan uzun olan “tahvil” mi ihraç edilecek.

VADESİ KRİTİK ÖNEMDE

Enflasyonist ortamda beklentiler olumsuz olduğu için 1 yıl ve üzeri vadeli ‘süper tahvil'e ilginin düşük kalabileceği, bu durumda piyasada beklenenen etkiyi de yaratmayabileceği belirtiliyor. Eğer çıkarılan ürün vadesi 6 ay ile 1 yıl arasında olan ‘süper bono' olursa getirisi yüzde 70 olan enflasyonun oldukça üzerinde olacağı için vatandaşı enflasyona karşı koruması mümkün olabilir. TL talebi de artmış olacağından enflasyona endeksli bononun olası bir kur şokunu da öteleyebileceği belirtiliyor. Ancak bono vatandaş için avantajlı olurken, maliyeti yüksek olacağından Hazine'nin bono yerine tahvil çıkarma yoluna gidebileceğine işaret ediliyor.

ÇIKIŞ YOLU GİBİ

Enflasyonda öngörülebilirliğin kalmadığı bir ortamda vadesi 1 yıl ya da daha uzun olan tahvile bireysel yatırımcı talebinin düşük kalacağını aktaran İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, “Haziran ayında ihraç edilirse tahvilin anapara ve faiz ödemeleri seçim sonrasına kalacağından, mevcut ekonomi yönetimi için bir çıkış yolu gibi duruyor” yorumunu yaptı.

Kupon ödemesi ilgiyi artırır

Enflasyona endeksli tahvilin vadeden önce belirli ara dönemlerde faiz ödemesi sağlayan kupon ödemesinin olup olmayacağının da önemli olduğunu belirten Prof. Yılmaz, tahvilin sabit ya da değişken faizli olarak ihracının da kritik olduğunu, çünkü tahvilin vadesi sürecinde TCMB'nin politika faizini değiştirebileceğini, bu değişikliklerin Hazine'ye maliyet yaratacağını söyledi.

Borsaya rakip mi olacak?

Bu yeni finansal ürüne yönelik beklentinin artması Borsa İstanbul’da da baskı yaratmaya başladı. Analistler borsada son hafta görülen satışlarda tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin yanı sıra enflasyona endeksli alternatif yatırım aracı beklentisinin de etkili olduğunu söylüyor. Dolayısıyla enflasyona endeksli ürünün büyüklüğü ve koşulları, düzeltme sürecini ve derinliğini belirleyecek. Bu ürünün BIST100'e rakip olacak bir enstrüman olup olmadığı borsa için belirleyici olacak. BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1.18 yükselmesine rağmen geçen hafta yüzde 1.61 kayıpla tamamladı, ay başından bu yana ise eksiye geçilmiş oldu.