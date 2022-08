Suudi Arabistan’dan Mısır’a 10 milyar dolarlık destek: İlk adım atıldı

Suudi Arabistan, Mısır’a yapacağı 10 milyar dolarlık destek kapsamında ilk olarak dört şirketten 1,3 milyar dolarlık hisse satın aldı.

Suudi Arabistan varlık fonu üzerinden Mısır'da halka açık dört şirketteki devlete ait hisseleri 1,3 milyar dolara satın aldı. Kaynaklar, Arap dünyasında kilit olarak görülen ülkenin zorda olan ekonomisine verilen taahhüt kapsamında aktarılacak.

Bloomberg'in haberine göre Mısır Planlama Bakanlığı'nın çarşamba yaptığı açıklamada 620 milyar dolarlık Kamu Yatırım Fonu tarafından kurulan yeni şirket The Saudi Egyptian Investment Co.'nun Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co., Misr Fertilizer Production Co., Alexandria Container & Cargo Handling Co. ve E-Finance'taki azınlık hisselerini satın aldığı belirtildi.

MARTTA 5 MİLYAR DOLAR AKTARILMIŞTI

Suudi Arabistan sağlık, eğitim ve tarım gibi sektörlerde Mısır'a 10 milyar dolarlık yatırım sözü vermişti. Körfez ülkesi martta Mısır Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık kaynak aktarmıştı.

Büyük bir gıda ithalatçısı olan Mısır, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden ciddi darbe aldı. Savaş, Kuzey Afrika ulusunun buğday ve yakıt faturalarını artırdı, para birimi üzerinde baskı yarattı ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım istemesine yol açtı.

Mısır planlama bakanı, Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmaların devletin mülkiyet tabanını genişletme ve doğrudan yabancı yatırımı teşvik etme planı çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Körfez'den gelen finansman, mali durumunu istikrara kavuşturmaya çalışan Mısır'a çok önemli bir destek sağlıyor.

BAE VE KATAR DA MISIR'A YATIRIM YAPIYOR

Suudi Arabistan'ın son hamlesi önceki aylarda halka açık şirketlerde devlete ait hisseleri satın almak için Abu Dabi varlık fonu ADQ tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 2 milyar dolarlık anlaşmanın ardından geldi.

Katar da martta Mısır'daki yatırımlara 5 milyar dolar aktarma sözü vermişti.

Goldman Sachs Group Inc. Mısır'ın IMF'den 15 milyar dolarlık bir paket alması gerekebileceğini tahmin ediyor ancak Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maait daha küçük bir paket istediklerini söyledi.

SELMAN: BÜYÜK YATIRIMLAR YAPACAĞIZ

Mısır'da bu yıl yabancı yatırımcılara ait 20 milyar dolarlık sermaye piyasadan çekildi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçen ay Kızıldeniz’deki Akabe Körfezi’nin karşısında bulunan Neom mega projesi kapsamında Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentine de yatırım yapmayı planladığını söylemişti.

“Mısır hükümetiyle temas halindeyiz” diyen Selman, Mısır'da Suudi Arabistan'a da fayda sağlayacak büyük yatırımlar yapacaklarını dile getirmişti.

