Tarım işçilerinin ücret artışı enflasyonun altında kaldı

2021 Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile son 19 yılın zirvesine yükselirken tarım işçilerinin ücretlerindeki yıllık artış yüzde 20,6'da kaldı. 2020'de 106 TL olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri 2021'de 127 TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020-2021 dönem aralığına ilişkin Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı, tarım işçilerinin günlük ve aylık ücretlerindeki artışın enflasyonun altında kaldığını ortaya koydu.

Buna göre, 2021 Aralık’ta yıllık enflasyon yüzde 36,08 iken, mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2021’de yüzde 20,6 arttı.

Tarımsal işletmelerde 2020’de 106 TL olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 20,6 artarak 2021’de 127 TL oldu.

Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2020’de 2 bin 894 TL den yüzde 19,5 artarak 2021’de 3 bin 457 TL oldu.

ERKEKLER 138 TL’YE, KADINLAR 117 TL’YE ÇALIŞTI

2020’de 115 TL olan mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 19,9 artış göstererek 2021’de 138 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 21,5 artış göstererek 97 TL’den 117 TL’ye yükseldi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2020’de 2 bin 989 TL’den yüzde 19,2 oranında artarak 2021’de 3 bin 563 TL olurken, kadın işçiler için 2020’de 2 bin 349 TL olan ücret yüzde 21,9 artarak 2021 yılı için 2 bin 863 TL oldu.

EN DÜŞÜK ÜCRET MALATYA, ANKARA VE HATAY’DA

Geçen yıl tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 171 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 130 TL ile Ordu ilinde gerçekleşti.

En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 85 TL ile Malatya ve Ankara illerinde, kadın işçiler için ise 63 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK ÖDEME İZMİR’DE

Tarımsal işletmelerde ‘sürekli tarım işçilerine’ ödenen aylık ücretlere bakıldığında, 2020 için erkek işçilere 3 bin 775 TL ile kadın işçilere ise 2 bin 599 TL ile İzmir en yüksek ödemenin yapıldığı il oldu.

En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 2 bin 250 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 2 bin 282 TL ile Antalya’da gerçekleşti.

2021 için tarımsal işletmelerde ‘sürekli tarım işçilerine’ ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 4 bin 422 TL ile kadın işçilere ise 3 bin 114 TL ile İzmir en yüksek ödemenin yapıldığı il oldu.

En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 2 bin 774 TL ile Ardahan ilinde, kadın işçiler için 2 bin 655 TL ile Balıkesir ilinde gerçekleşti.

AYDIN’DA ÜLKE ORTALAMASININ DA ALTINDA KALDI

Aydın’da ise sürekli tarım erkek işçilerine ödenen aylık ücretler, Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Aydın'da mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 157 TL'ye yükseldi. Türkiye genelinde ise mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri yüzde 19,9 artış göstererek 138 TL oldu. Aydın ili mevsimlik erkek işçilere ödenen günlük ücretlerde Türkiye değerinin üstünde yer aldı.

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