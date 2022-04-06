Tarımda düşük faizli kredi uygulaması uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulaması 2023 sonuna kadar uzatıldı.

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Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Sulama birliklerinin ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak amacıyla bu tesislerin elektrik ihtiyacını karşılama amaçlı güneş enerjisi sistemi yatırımları da kredi uygulaması kapsamına dahil edildi.

KREDİ ÜST LİMİTLERİ DE ARTIRILDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, bu kapsamda verilecek kredi üst limitleri de yüzde 50’den yüzde 233’e varan oranlarda artırıldı.

Daha önce karar kapsamında kredi tahsisi yapılmış ve kredilerin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar yeni belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek. (REUTERS)

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