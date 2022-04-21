Tarımsal girdi fiyatlarında büyük artış

Tarımsal girdi fiyatları şubatta yıllık yüzde 80,99, aylık yüzde 16,69 artarak aylık ve yıllık bazda rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE’de, 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 16,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,99 artış gerçekleşti.

Bu artışla birlikte Tarım-GFE, hem aylık hem de yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı. Tarım-GFE bir önceki ayda yüzde 57,26 ile yine rekor seviyede gerçekleşmişti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,60, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 17,69 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 86,59 artış gerçekleşti.

GÜBREDE YÜZDE 138 ARTIŞ

Yıllık Tarım-GFE’ye göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 138,11 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 121,77 ile enerji ve yağlar oldu. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 27,91 ile malzemeler oldu.

Tarım-GFE, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için satın aldığı girdilerin maliyetini izlemek ve tarımsal gelir göstergelerini takip etmek açısından önemli olarak görülüyor.

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