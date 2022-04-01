Tasarruflar yine kur korumaya park ediyor

Döviz hesapları şirketler kaynaklı yükselirken, bireylerin vade sonu yine KKM’yi tercih ettikleri gözleniyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kur Korumalı Mevduat'da (KKM) vadelerin gelmesiyle oluşabilecek döviz talebi ekonomi için kilit rol oynuyor. Bu nedenle yatırımcının ilk geri dönüşleri dikkatle izleniyor. Bankacılık kaynaklarından edinilen ilk izlenime göre vadesi dolan yaklaşık 50 milyar liralık hesapta dövize dönüş sınırlı kalıyor. Bankacılar yatırımcıların paralarının büyük kısmını yeniden KKM'ye yatırdıklarına dikkat çekiyor.

BORSAYA DA GEÇİŞ VAR

Ayrıca kur korumalı mevduattan çıkıp, Eurobond ve borsaya da sınırlı da olsa bir kayış olduğu belirtiliyor. KKM'de ilk hesapların vadesi 21 Mart itibarıyla dolmaya başladı.

Merkez Bankası verilerine göre 25 Mart ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı yeniden yükselişe geçti ancak bu son 3 haftadır kesintisiz alım yapan tüzel kişi hesaplarından kaynaklandı. Bireysel hesaplarda ise önemli bir değişim görülmedi.

AĞIRLIKLI ALTIN SATILDI

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 25 Mart itibarıyla bireylerin ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 156 milyon dolar arttı. Bireylerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 392 milyon dolar gerilerken, 266 milyon dolarlık azalış kıymetli maden hesaplarında görüldü. Gerçek kişilerin döviz mevduatı sınırlı bir hareketle 25 Mart haftasında 140.2 milyar dolara indi.

Şirketlerin döviz mevduatı 3 haftada 4.6 milyar dolar arttı

Şirketler kur korumalı mevduat sistemine 11 Ocak’ta dahil olmuştu. Kurumlar Vergisi muafiyeti imkanı şirketler için KKM’yi cazip kıldı. 14 Ocak'ta 88.7 milyar dolar büyüklüğündeki tüzel kişi döviz hesapları, 4 Mart'a kadar kesintisiz düşüşle 72.7 milyar dolara kadar indi. Son üç haftadır yeniden alıma geçen şirketlerin döviz mevduatı 25 Mart itibarıyla 77.4 milyar dolara yükseldi. Son haftadaki 1.5 milyar dolar tutarında döviz alımının 1.3 milyar dolarlık kısmı Euro cinsi hesaplarda görüldü.