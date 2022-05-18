Taşımacılıkta Azerbaycan krizi

Savaş sonrası Rusya'ya varış süreleri bir haftadan bir aya çıkan Türk TIR'ları çareyi Azerbaycan'dan geçmekte buldu. Ancak Azerbaycan'ın TIR başına 700 dolar geçiş ücreti aldığını söyleyen nakliyeciler, bu ücretin yalnızca Türkiye'den alınmasına isyan etti.

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Ukrayna savaşı sonrası taşımacılık sektöründe başlayan kriz sürüyor.

Savaş öncesinde Rusya’ya 7 gün içinde varan Türk TIR’ları, savaş sonrası bir ayda ulaşamaz olunca TIR’ların yüzde 70’i Azerbaycan’a yöneldi. Bu da TIR başına 700 dolarlık ek maliyet yarattı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, “Biz Azerbaycan’dan geçiş ücreti almazken Azerbaycan hiçbir ülkeden almadığı ücreti yalnızca bizden alıyor. Maliyetimizi artıran bu durum, bizleri diğer ülkelerin nakliyecileri ile rekabet edemez hale getiriyor. İhracatımızı, daha ucuza gidip geldikleri için yabancı plakalı araçlar getiriyor” dedi.

İLK GRUP 70 GÜN BEKLEDİKTEN SONRA VARABİLDİ

Rusya-Ukrayna savaşı Türk taşımacılığına büyük sekte vurmuştu. Nisan ayı ortası itibarıyla 1500 Türk TIR’ı gitmek, 7 bin TIR ise dönmek için 45 gündür bekliyordu.

Bu TIR’ların savaştan etkilenen ilk grup olduğunu, bekleme sürelerinin 60-70 güne kadar ulaştıktan sonra ancak varabildiklerini söyleyen Özer, “Sadece bir TIR’ın 45 gün beklemesinin maliyeti 6 bin dolar. Bu yüzden ikinci grup, aynı süreleri beklememek için çareyi ek maliyet oluştursa da Azerbaycan’dan geçmekte buldu” diye konuştu.

‘AKLIMIZ ALMIYOR’

“Pandemi ve savaş sektörümüz açısından birtakım gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Aslında Azerbaycan kardeş devlet değilmiş, tek millet iki devlet hikâyeden ibaretmiş net şekilde bunu öğrendik” diyen Özer, şöyle devam etti:

“Gürcistan-Rusya sınırında, Rusya makamlarının ayrımcı uygulamalarına maruz kalırken Rusya-Azerbaycan sınırını kullanmak istedik ve Azerbaycan devletinden hiçbir ülkeden almadıkları ücretleri bizden de almamalarını talep ettik. Devletimizi oyaladılar.

2021 Haziran’da ‘ücretleri kaldıracağız yasanın meclisimizden çıkmasını bekliyoruz ‘dediler ancak öğrendik ki, yasa meclislerine hiç gitmemiş. Bunu bize kardeş bildiğimiz bir ülke yapıyor, aklımız almıyor. Ve biz halen kardeş ülke diyoruz, olmaz olsun böyle kardeşlik.”

‘ŞIK BİNALAR YERİNE HIZLI GEÇİŞ GELİŞTİRMELİYİZ’

Türkiye’nin de eksiklikleri olduğunu, sınır kapılarının artan TIR trafiğine yanıt veremediğine vurgu yapan Özer, “Gürcistan'dan ülkemize dönüşe geçen TIR'lar sınır kapılarımızın ithalat yönünce verimli çalıştırılamamasından ötürü Gürcistan içerisinde mahsur kaldı. Türkiye'ye geçiş için bekleme süresi 6 ila 10 gün arasında seyrediyor. Normal şartlarda 4-6 gün sürecek iken Gürcistan polisinin yol kesme işlemlerinde ayrımcı politikalarından ötürü 6-10 güne yükselmiş durumda” dedi.

“Biz Türkiye'ye giriş yönünde sınır kapılarımızı verimli bir şekilde çalıştırabilsek TIR'larımız sınır kapılarında 10 gün beklemek zorunda kalmayacak” diyen Özer, “Sınır kapılarımızı hızlı çalıştıramadığımız için ülke olarak çok şey kaybediyoruz. Sınır kapılarımızda şık binalar inşa etmek yerine hızlı geçişleri mümkün kılacak modeller geliştirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

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