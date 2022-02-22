Taşıt kredisi limiti ne kadar oldu, vade sayısı arttı mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitinin artırıldığını duyurdu. Taşıt kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı. 400 bin TL'lik bir araçta kredi oranı yüzde 70, vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı.

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Son dönemde enflasyon ve dolar kuru etkisiyle A’dan Z’ye yaşanan zam üstüne zamlar otomobil sektörüne ağır bir darbe vurdu. Sektörü bir nebze olsun rahatlatmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), taşıt kredisi limitlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TAŞIT KREDİSİ LİMİT NE KADAR OLDU?

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırları şöyle oldu:

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

* Nihai fatura değeri 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

* Nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay.

KREDİ TUTARININ TAŞITIN DEĞERİNE ORANI

Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranları ise şöyle oldu:

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına,

* Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına,

* Nihai fatura değeri 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına,

* Nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına,

* Nihai fatura değeri 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan, kararda “Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı kredilerde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının taşıtın nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamamasına, bu oranın, nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin dört yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, dört yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanmasına, bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.