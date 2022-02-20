Tatil Ruslara güzel

Rus tur operatörlerine uçak, transferler, seyahat sigortası ve 5 yıldızlı otellerde her şey dahil 10 günlük tatil için, 10 bin 780 lira fiyat verildi. Oteller, Türklere ise yol hariç kişi başı günlüğü 2 bin liradan kapı açıyor.

Başak KAYA

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Rus tur operatörlerine uçak, transferler, seyahat sigortası ve 5 yıldızlı otellerde her şey dahil 10 günlük tatil için, 10 bin 780 lira fiyat verildi. Oteller, Türk turist için ise yol hariç günlüğü kişi başı 2 bin liradan kapı açıyor.

Antalya'da otellerin gecelik oda fiyatları, 2021 yılının aralık ayına göre yüzde 87, 2021 yılı ocak ayına göre ise yüzde 178 arttı. İstanbul'da aylık yüzde 87 yıllık yüzde 206 fiyat artışı oldu. Bodrum ve Marmaris'te ise, ocak ayındaki gecelik fiyat artışı yüzde 62, 2021 yılı ocak ayına göre yıllık fiyat artışı da yüzde 129'a ulaştı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan ve MYK'ya sunulan “2022 Turizm Raporu'' turizmdeki beklentileri ortaya koydu.

Toprak, “Elektrik, doğalgaz, gıda ve alkollü içkilere yapılan fahiş zamlar, 2 yıldan bu yana ağır kayıplar yaşayan turizm sektöründe, bu yıl için beklenen büyümeyi tehdit ediyor'' dedi. Raporda şu değerlendirmeler de yapıldı:

YERLİ TURİSTE HAYAL

“Otel, lokanta, eğlence sektörü enflasyonunda sert yükselişler görülürken, ocak ayı tüketici enflasyonu sonucu, otellerin gecelik oda fiyatlarındaki artışlar, yerli turist için tatili olanaksız hale getirdi. Beş yıldızlı oteller yabancı turiste göre yerli turist için en az 2 misli daha pahalı olacak.

MİLYONLUK FATURA

Ortalama bir otel ya da tatil köyünün 350 bin lira olan aylık elektrik faturası, sezon başladığında yüzde 127 zam biçimde 1 milyon liraya kadar çıkacak. Sektör, enerji maliyetleri ile, alkollü içeceklere yapılan yüzde 47 ÖTV artışı ve gıda fiyatlarındaki olağanüstü yükselişlerden olumsuz etkilenecek. Sektöre özel elektrik tarifesi uygulanması ya da faturaların sezon sonrasına ertelenerek taksitlendirilmesi gerekiyor.

RUSLARA VERİLEN FİYAT

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Rusya'daki erken rezervasyonlarda Türkiye'nin payının yüzde 70'e ulaştığını bildirdi. Rus tur operatörlerine 10 günlük paket Türkiye tatili fiyatı uçak, seyahat sigortası ve transferler de dahil 60 bin ruble (10 bin 780 TL) ile 88 bin ruble (15 bin 800 TL) arasında fiyat verildi. Yerli turist için ise TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle bunun iki katına varan fiyatlar söz konusu olacak.”

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