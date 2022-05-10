TBMM’de kripto para mesaisi

TBMM'de, AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para düzenlemesiyle ilgili uzmanlarla bir araya geldi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın katıldığı toplantıda ise dezenformasyonla mücadele ile ilgili yasal düzenleme görüşüldü.

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AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para düzenlemesiyle ilgili TBMM’de, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve uzmanlarla bir araya geldi.

Toplantıda, kripto paralar konusunda daha önce alınan sektörün görüş ve önerileri masaya yatırıldı. Taslak metin üzerinde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

MHP İLE DEZENFORMASYON TOPLANTISI

Kripto varlıklarla ilgili yapılan toplantının ardından, dezenformasyon düzenlemesi ile ilgili ayrı bir toplantı gerçekleştirildi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın da katıldığı toplantıda, dezenformasyonla mücadele ile ilgili yasal düzenleme hakkındaki taslak metin gözden geçirildi. (DHA)

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