TCMB ihracattan gelen dövizin yüzde 25’ini satın alacak

TCMB'nin yeni talimatına göre, ihracat bedelinin yüzde 25’i, düzenlendiği tarihteki kur üzerinden TCMB'ye satılacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün yayımlanan İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi kapsamında TCMB’ye Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı’na göre, ihracat bedeli kabul belgesine veya döviz alım belgesine bağlanan ihracat bedelinin yüzde 25’i düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak.

TCMB talimatının kapsamını ihracat genelgesine göre dolar, euro ve sterlini cinsinden İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizler olarak belirledi.

Banka nezdinde Merkez Bankası adına dolar, euro ve sterlin hesaplar açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17.00’ye kadar TCMB’ye bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.

MASRAF ALINMAYACAK

Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, TCMB işlem kuru üzerinden satın alınacak.

Döviz alış işlemleri karşılığı TL tutarları TCMB tarafından bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek. Saat 17.30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise TL tutarlar bankanın TCMB nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.

Uygulama talimatı bugün yürürlüğe girdi.

YÜZDE 80 OLARAK UYGULANMIŞTI

Daha öncesinde ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurtiçine getirilme şartı vardı. 2018 Eylül-2019 Aralık döneminde ihracat bedellerinin yüzde 80'inin bankaya satılma şartı getirilmiş sonrasında ise kaldırılmıştı. (REUTERS)

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