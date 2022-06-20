Tekel bayileri birer birer kapanıyor

Pahalı sigara ve içki nedeniyle alım gücü düşen vatandaşların tekel bayilerinden bandrolsüz ürün talebi artıyor. Maliyetleri karşılayamayan tekel esnafı da hızla kepenk kapatıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yaz aylarının gelmesi ile birlikte soğutucu kullanımı artan tekel bayileri, elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Zamlarla baş edemeyen esnafın art arda kapanmaya başladığını söyleyen Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, satılık dükkanlar arasında en fazla tekel bayilerinin olduğunu belirtti. Maliyet artışlarının katlanılamaz noktaya ulaştığına işaret eden Aybaş, tüketimin de azalmasıyla işlerin, yani kârlılıkların azaldığını ve esnafın zor durumda olduğunu dile getirdi.

ANAYASA'YA UYULMUYOR

Alım gücü zayıflayan müşterinin daha ucuz olduğu için kaçak ve sahte ürünü talep etmeye başladığını ifade eden Aybaş, “Müşteriler esnaftan bandrolsüz ürün talep etmeye başladı. Bunu sağlayanlar da var. Vatandaşın talebi ucuz içki ve sigaraya döndü” dedi. 4 bin TL gelen elektrik faturasının şimdi 10 bin TL'ye çıktığını anlatan Aybaş, esnafın sadece faturalara çalıştığını kaydetti. Maliyet artışlarının döviz kurları ve akaryakıtla birlikte devam edeceğini dile getiren Aybaş, vergi yükünün de üzerine binmesiyle artık esnafın dayanacak gücünün kalmadığını vurguladı. Aybaş, “Anayasa'nın 173'üncü maddesinde ‘Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır' yazıyor. Ama esnafa bırakın desteği, düşünen bile yok” diye konuştu.

Esnaf oda başkanları ne zaman konuşacaklar?

Çoğu esnafın elektrik faturasını ödeyemez duruma geldiğini söyleyen Özgür Aybaş, soğutucu dolapların çok olduğuna dikkat çekti. Klima da kullanmak zorunda olduklarını ifade eden Aybaş, “Müşteri soğuk içecek istiyor. Kapıdaki dondurma dolaplarını kaldırdık. Oda başkanları şimdi konuşmayacaksa ne zaman konuşacak? Bizden sadece 600 TL aidat alıyorlar ama bunun karşılığında bir şey yapmıyorlar. Zincir marketlere bizi ezdiriyorlar. İçkide taban fiyat uygulaması istiyoruz sigarada olduğu gibi, ama yapmıyorlar. Vatandaşın gözünde biz esnafları kazıkçı konumuna sokuyor” dedi.